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Моргенштерн, який сказав "так" своїй дівчині, не живе з нею: Не можу себе почувати вільно

Сьогодні, 11:02

Скандальний російський репер нещодавно заручився зі своєю дівчиною, з якою він разом вже три роки. За весь цей час пара не раз сварилася і навіть розлучалася

Моргенштерн і його дівчина Ділара
Моргенштерн і його дівчина Ділара
Фото: instagram.com/influesii

23-річний репер Моргенштерн, який відповів "так" на пропозицію руки та серця від своєї дівчини, зізнався, що не живе з нею разом. Як виявилося, артист звик до самотності, тому планує купити величезний будинок, де його кохана, Ділара, зможе облаштувати собі куточок. За словами репера, так вони не будуть заважати одне одному і мати особистий простір.

У подкасті "Без душі", яке з'явилося на YouTube-каналі блогера Данили Поперечного, Моргенштерн заявив, що не може відчувати себе вільно, якщо хтось ще буде з ним поруч в будинку.

"Я не живу зі своєю жінкою. Мені складно уявити, що хтось буде ходити по будинку. Є відчуття, що я не зможу себе почувати вільно, читати реп, займатися дурницями. Але зараз я купую новий будинок. У ньому 700 квадратних метрів. Може, там ми зможемо жити разом. Там Ділара зможе облаштувати собі власний куточок, і ми не будемо заважати одне одному", – розповів Моргенштерн.

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

При цьому Моргенштерн і Ділара дуже близькі. У пари було чимало конфліктів, вони навіть розлучалися на кілька місяців. Однак у результаті репер усвідомив, що хоче бути зі своєю обраницею. Більш того, стосунки з Діларою позитивно вплинули на його спосіб життя. Моргенштерн не вживає заборонені речовини та змінив своє ставлення до моногамії: тепер репер хоче бути тільки зі своєю коханою і каже, що щасливий з нею.

"Мені здається, я не зможу закохатися так сильно ніколи більше. Ця жінка була зі мною до того, як я став Моргенштерном. Вона мені потрібна", – сказав Моргенштерн.

Дивіться в сюжеті поради психолога про те, як зберегти стосунки:

Нагадаємо, що раніше Олександр Ревва назвав Моргенштерна черв'яком за вимогу віддати йому нагороду.

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