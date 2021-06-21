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48-летняя Руслана в мини-шортах и топе соблазнительно взялась за штурвал катера (фото)

Сегодня, 17:49

Победительница конкурса "Евровидение-2004" отправилась в круиз по Дунаю и поделилась сочными фото из путешествия

Руслана показала стройную фигуру в шортах
Руслана показала стройную фигуру в шортах
Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Певица Руслана, которая недавно призналась, почему у них с супругом нет детей, отдыхает в Одесской области и активно делится с поклонниками фотографиями. Артистка уже успела проехаться на катере и побывать на "нулевом километре" – знаменитом островке Анкудинов, где река Дунай впадает в Черное море. Для поездки в жаркий день певица выбрала открытый наряд, в котором продемонстрировала свою спортивную фигуру.

На фото, которые Руслана опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она позировала в мини-шортах, черном топе с вырезами и массивных белых кроссовках. Также артистка держала в руках парео, которое развивалось на ветру. Пресс и подкачанные руки певицы идеально выглядели на ее смуглой коже.

Руслана забралась прямо на памятник "нулевого километра" и стала в эффектную позу.

Певица Руслана
Певица Руслана
Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

"Место, где встречаются Дунай и Черное море. Место, где чувствуешь единственный бит с природой. Сегодня день Солнцестояния – день, когда в нашем полушарии больше солнца. И я сегодня в месте, где больше солнца в Украине – солнечной Бессарабии, которую еще называют "Украинской Калифорнией"", – написала Руслана.

Руслана показала шикарную фигуру
Руслана показала шикарную фигуру
Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Поклонники звезды в очередной раз были восхищены тем, как шикарно она выглядит. Артистку даже назвали "Терминатором" в женском лице.

  • "Красотка"
  • "Терминатор Руслана"
  • "Просто огонь"
  • "Суперская физическая форма"
Скриншот Instagram

Хотя певица не публикует фотографии из спортивного зала, спорт уже давно стал неотъемлемой частью ее жизни. Из года в год фигура певицы почти не меняется, разве что в лучшую сторону. Помимо этого артистка держит свое тело в тонусе с помощью закаливания.

Как Руслана проводила карантин в начале пандемии и как закаляется прямо у себя дома – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказали, как звезды готовили свои фигуры к лету.

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