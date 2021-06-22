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У звезды Папиных дочек Лизы Арзамасовой родится сын – СМИ

Сегодня, 09:20

26-летняя актриса Лиза Арзамасова беременна от 47-летнего Ильи Авербуха. Пара поженилась в декабре 2020 года

Лиза Арзамасова из сериала "Папины дочки" беременна первенцем
Лиза Арзамасова из сериала "Папины дочки" беременна первенцем
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Илья Авербух и Лиза Арзамасова, которые поженились в декабре прошлого года, ждут первого общего ребенка. Супруги пока не распространяются о малыше, а вот их друзья охотно делятся информацией о будущем ребенке со СМИ.

О поле будущего малыша 26-летней Арзамасовой и 47-летнего проболтался коллега фигуриста.

"Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем", – рассказал инсайдер изданию "КП".

О том, что у пары родится мальчик заявила и телеведущая Алла Довлатова. "Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо", – цитирует Довлатову "Стархит".

О том, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух закрутили роман, стало известно в июле 2020-го. В декабре того же года она узаконили свои отношения.

Лиза опубликовала трогательное видео из ЗАГСа в своем Instagram-аккаунте.

, (@liza_arzamasova)

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