Разбираем сольный трек Дорофеевой: почему одни – жестко захейтили, а другие – вывели в ТОП Apple Music

Объясняем, почему все обсуждают песню и клип Нади

Группа "Время и Стекло" прекратила свое существование, и ее бывшая вокалистка Надя Дорофеева уже начала сольную карьеру. Теперь она будет выступать под именем DOROFEEVA.

Недавно Надя презентовала свою первую сольную песню (и клип) gorit, что навело немало шума в Сети: новый трек певицы обожают, ненавидят и сравнивают с другими песнями. И к клипу есть некоторые претензии!

Если вы до сих пор не понимаете, что вообще происходит, и почему песню и клип Нади сейчас обсуждает каждый второй, то все подробности можете узнать в нашем материале.

Первое место в ТОП-100 Apple Music

Начнем с позитива (ха-ха, не с Позитива, они уже не поют вместе. Ладно, неудачная шутка). Так вот, Надя Дорофеева стала первой певицей среди всех украинских артистов, которая возглавила ТОП-100 Apple Music чарт в Украине! То есть, впервые украинский чарт возглавила певица из Украины.

Надю с этим событием успели поздравить ее поклонники и коллеги. И сама певица тоже радуется!

Скриншот: Instagram Нади Дорофеевой

Плагиат

Одновременно с восторженными комментариями под клипом начали появляться сообщения вроде: "Где-то я уже это слышал". Было много сравнений, но чаще всего писали о песне еще одной украинской певицы.

Как мы писали ранее, трек певицы сравнили с хитом Алины Гросу "Вова". Многим казалось, что мелодия Надиной песни чем-то напоминает припев Алины. Хотя были и те, кто совсем не увидел сходства.

Но это еще не все. В Сети нашли еще одну песню, припев которой, как пишут в комментариях, больше всех напоминает новый трек Дорофеевой. Это песня Little Boots – Mathematics.

Она была выпущена 10 лет назад. Сейчас под видео этой исполнительницы – десятки (если уже не сотни) комментариев с "приветом Наде".

Многие отмечают, что мелодию припева Надя позаимствовала у этой певицы, и сейчас британская исполнительница Little Boots должна очень удивиться такому наплыву иностранных комментаторов.

"Да-да. Мотив припева Дорофеева стибрила", "Я одна благодаря Наде узнала об этой группе? И да, у меня немножко шок от схожести", "Для первой сольной песни Надя могла бы авторскую песню замутить", "Точно плагиат", – пишут в комментариях.

Скриншот: видео YouTube

Но были и те, кто заступились за Надю: "А может она семпл купила? Че вы сразу напали".

Есть предположения, что Дорофеева купила права на музыку, а также это просто может быть совпадением, ведь в мире всего семь нот, к тому же, песни современных исполнителей нередко сравнивают с хитам прошлых лет. Возможно, многие просто вдохновляются предшественниками.

Скриншот: видео YouTube

Кстати, благодаря сравнению с песней Нади Дорофеевой, клип Little Boots на момент публикации материала собрал более 50 тысяч просмотров! Днем ранее цифра была скромнее – 10 тысяч, как пишут внимательные пользователи Сети.

Скриншот: видео YouTube

Танец на Майдане

Самый, пожалуй, громкий скандал разгорелся из-за нескольких фрагментов клипа, где Надя танцует на пешеходном мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни, известной своими трагическими событиями во время Революции Достоинства. Сейчас там установлены памятники и мемориалы героям, погибшим во время революции.

Скриншот: видео YouTube

Более того, премьера клипа почти совпала с годовщиной Евромайдана – 21 ноября (клип вышел 19 ноября).

На выбор моста в качестве локации для съемок обратил внимание украинский общественный деятель Сергей Стерненко. Кроме него под видео Нади в Instagram сотни украинцев также осудили танец Дорофеевой на мосту над местом памяти Небесной сотне.

После волны критики Надя удалили пост из Instagram, в котором был фрагмент танца на мосту. Это подметил Сергей Стерненко на своей Facebook-странице.

Скриншот: facebook.com/ssternenko

"Певица Надя Дорофеева, которая в последнем клипе трясла ягодицами на месте, где убивали Небесную сотню, удалила посты из Instagram с этой сценой. Под этими постами сотни украинцев писали комментарии со своим возмущением, а Оля Полякова, Джамала и российские звезды поздравляли Дорофееву. Думаю, Наде стоит напомнить, что мы все помним. И примитивное удаление постов – не выход", – написал Сергей.

Украинцы продолжили возмущаться в комментариях под другими постами Нади.

Скриншот: Instagram Нади Дорофеевой

"Надежда, в вашем видео к этой песне есть кадры с улицы Институтской. Под мостом, на котором вы танцевали, семь лет назад "Беркут" расстреливал людей Небесной Сотни. Под мостом находится мемориал и стоят портреты убитых людей! Меня как гражданку Украины веселые танцы на этом мосту над местом памяти, оскорбляют", "Круто танцевать на месте убитых Небесной Сотни? Вам не стыдно?", "Надежда, вы принесете извинения украинцам за демонстративное неуважение к Небесной Сотне? То, что вы удалили посты с фрагментами из последнего клипа, не слишком похоже на извинения" – пишут в комментариях.

Сегодня.Lifestyle обратились к режиссеру клипа Тане Муиньо с просьбой прокомментировать выбор локации, но, на момент публикации этого материала, ответ не получили.

Отметим, что Надя Дорофеева, а также ее продюсер Потап, пока что не комментировали сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее фото MONATIK и Надя Дорофеевой в школьном учебнике возмутили украинцев.

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