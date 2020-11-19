Премьера

Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип. Смотреть с огнетушителем!

Певица устроила вечеринку в честь выхода песни

Время группы "Время и Стекло" уже истекло (как вам шуточка?) и теперь певица Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание! Сегодня, 19 ноября, (запомните этот день) Надя представила миру и армии поклонников свою первую сольную песню. Трек получил название "Горит", а клип на него сняла известная украинская клипмейкер Таня Муиньо.

В прямом эфире в соцсетях Надя даже устроила вечеринку в честь выхода клипа, на которой были только самые близкие друзья и коллеги (меры безопасности, по словам Дорофеевой, были соблюдены – у всех отрицательные тесты на COVID-19 и так далее).

Конечно же, пришли Потап и его бывшая супруга Ирина Горовая, основатели продюсерского центра MOZGI Entertainment – альма-матер "Время и Стекло", Мишель Андраде, MOZGI и другие артисты. Надю также поддерживали ее супруг Владимир Дантес и еще несколько друзей.

Большой сюрприз устроила Наде Вера Брежнева, которая приехала в разгар вечеринки, а также MONATIK, который подарил Наде огнетушитель (символично, ведь песня то – "Горит").

Скриншот: Instagram Нади Дорофеевой

"Для меня счастье, что я начала писать треки, и альбом уже почти готов. Горит – песня о моих чувствах", – говорит Надя в эфире.

В течение эфира Наде звонили и поздравляли с премьерой телеведущий, актер и сценарист Александр Гудков, певец Иван Дорн, коллега Нади и бывший участник "Время и Стекло" Позитив.

Дуэт "Время и Стекло" просуществовал ровно 10 лет – с 2010 по 2020 год. Он стал первым проектом MOZGI Entertainment.

Ранее "Время и Стекло" выпустили прощальный клип на песню Last Dance.

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