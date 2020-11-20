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Эти девушки были участницами известных поп-групп. Популярны ли они так сейчас?

Сегодня, 15:30

Каждая из них мечтала об успешной сольной карьере

Теперь Надя Дорофеева сольная певица. Она уже успела выпустить песню Gorit и презентовать клип. Поклонники по-разному приняли сольный трек, но верят, что у Нади все получится. А мы знаем, что иногда очень сложно удержать былую популярность. Сегодня LifeStyle предлагает вспомнить, как сложилась судьба участниц популярных групп после начала сольной карьеры.

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева
Анна Добрыднева

Анна была солисткой группы "Пара нормальных". После ухода Ивана Дорна она продолжала работать с Артемом Мехом, но на тот момент группа уже начала терять популярность. С 2014 года певица занялась своим сольным проектом, но пока ее по-прежнему ассоциируют только с группой "Пара нормальных".

Яна Соломко

Яна Соломко возвращается на сцену
Яна Соломко возвращается на сцену
Фото: instagram.com/yana.solo

Зрители полюбили ее благодаря проекту "Холостяк", потом она стала участницей группы REAL O. В группе девушка была два года, а потом ушла в сольное плаванье. О себе как о сольной певице она решила заявить на проекте " Голос Турции" и стала там финалисткой талант-шоу. Но большой популярности это не принесло. Сейчас Яна выступает под псевдонимом SOYANA и сотрудничает с российским лейблом. А в Украине о ней помнят как об участнице "Холостяка".

Сати Казанова

Сати Казанова
Сати Казанова
Фото: Instagram.com

Сати пела в группе "Фабрика" почти восемь лет, но покинула ее ради сольного проекта. Певица долго экспериментировала с творчеством, искала себя, но былой популярности ей вернуть не удалось. Сейчас Сати увлекается этнической музыкой и духовными практиками.

Ева Бушмина/ LAYAH

LAYAH
LAYAH
Фото: Instagram

Девушка два года была участницей группы "ВИА Гра. В 2012 году Константин Меладзе решил перезапустить группу и распустил прежний состав. Певица заявила, что займется сольной карьерой. Несколько лет она выпускала песни под псевдонимом Ева Бушмина, видя, что не удается громко о себе заявить, решила кардинально сменить имидж. С 2016 девушка поет под именем LAYAH.

Миша Романова

Миша Романова
Миша Романова
Фото: Instagram/misharomanova


Еще одна участница группы "ВИА Гра" выбрала сольное плаванье. Певица покинул группу спустя пять лет. Сейчас покорить ей украинский шоу-бизнес помогает лучший друг Макс Барских. Он является продюсером Миши.

TARABAROVA

TARABAROVA
TARABAROVA
Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова, а в то время она выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова, покинула группу REAL O со скандалом. Тогда многие думали, что у певицы ничего не получится. Но сольный проект TARABAROVA на слуху. А песни "Мені казково" и "Манифест" занимают первые места в популярных хит-парадах.

NK (Настя Каменских)

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Когда Настя Каменских начала сольную карьера, никто не сомневался, что у нее все получится. Каждая ее песня становится хитом, а клип попадает в тренды YouTube. Но Насте теперь мало украинского шоу-бизнеса, она еще хочет занять свою нишу в Латинской Америке, что она успешно и делает.

Вера Брежнева

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: пресс-служба

Все помнят, что Вера Брежнева пела в группе "ВИА Гра", но и с сольной карьерой у нее сложилось. Например, недавно певица презентовала новый клип Sestra. Ну а слова песен "Любовь спасет мир" и "Доброе утро" даже сейчас многие вспомнят.

Ранее мы рассказывали, что сольную песню Нади Дорофеевой сравнили с хитом Алины Гросу.

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