Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили клип на совместную песню, в котором поцеловались (видео)

Кажется, мы получили коллаборацию года

Приготовьтесь, потому что сейчас вы увидите и услышите один из лучших поп-дуэтов за последнее время. Майли Сайрус, которая накануне призналась, с кем потеряла девственность, и Дуа Липа все же записали совместный трек и выпустили провокационный (а как же без этого) клип. Песня Prisoner вошла в новый альбом Майли Plastic Hearts.

О том, что Дуа Липа и Майли готовят коллаборацию стало известно еще осенью 2019 года. Процесс затянулся и едва не был отменен, но 13 ноября 2020 года Сайрус объявила, что написала песню, которая получила название "Prisoner", и именно она является "идеальным сочетанием стиля" Майли Сайрус и Дуа Липы.

В ролике Майли с Дуа Липа едут на концерт в туровом автобусе. По пути они обливаются вишневым Dr. Pepper, целуются, рвут на себе колготки в сетку и... едят пауков.

В видео есть отсылки к фильмам "Тело Дженнифер", "The Runaways" и к "Шоу ужасов Рокки Хоррора".

Ранее мы писали, что группа System of a Down впервые за 15 лет выпустили две песни.

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