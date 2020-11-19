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Как звезды реагируют на фото Монатика и Дорофеевой в школьных учебниках: кто за, а кто против

Сегодня, 08:30

Кого еще из знаменитостей можно найти в школьных книгах

Недавно в соцсетях поднялся настоящий шум из-за школьного учебника для учащихся второго класса! Ведь на страницах рабочей тетради по предмету "Я исследую мир" наряду с классиками украинской литературы – Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой – разместили фото солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой и певца Монатика!

Певец Монатик и певица Надя Дорофеева в школьном учебнике
Певец Монатик и певица Надя Дорофеева в школьном учебнике
Фото: скриншот

Впрочем, Монатик и Дорофеева – не единственные звезды шоу-бизнеса, кто попал на страницы школьных учебников. Кого еще там можно найти и как звездные коллеги отреагировали на появление певцов в школьном учебнике – далее в материале.

Звезды разделились на тех, кто "за" и "против" Монатика с Дорофеевой в школьной программе.

Такая современная культура: кто поддержал звезд

Поддержали звезд актриса Ирина Сопонару и солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. По словам последнего, это же современная культура, и она такая, хотим мы того или нет.

А телеведущий Тимур Мирошниченко хоть и нормально относится к такому, но считает, что все же ставить современных певцов в один ряд с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой рано.

"Это, во-первых, смешно, а с другой стороны – может и грустно, потому что у нынешних детей свои кумиры, свои выдающиеся украинцы", – комментирует шоумен дядя Жора.

Такое же мнение разделяет и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая считает, что современные дети больше знают именно Монатика и Дорофееву, чем Шевченко и Украинку.

Что об этом говорят Монатик и Дорофеева?

Мы обратились за комментариями к главным фигурантам скандала – впрочем, Дмитрий Монатик отказался обсуждать эту ситуацию.

MONATIK
MONATIK
Фото: пресс-служба

А вот певица Надя Дорофеева все же нашла, что сказать.

"Мы видели. Я была в шоке, я видела это в интернете. Ну слушайте, мне было приятно, что я могу еще сказать", – прокомментировала певица.

Певица Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кто выступил против таких нововведений в школьную программу

"Задница Ким Кардашьян формирует определенную стилистику, как говорится – губы, грудь, попы. Не надо смешивать святое с грешным, потому что на моей жизни были звезды и затем они где-то исчезали. С их портретами выпускали тетради, но ставить их в один ряд с классиками – это идиотско выглядит. Это следствие тотального китча, безвкусицы, хамства, дебилизма, который сейчас царит в обществе", – уверен писатель, телеведущий, певец Антон Мухарский.

Психолог Светлана Арефния также негативно отреагировала на такие нововведения в школьную литературу.

"Если честно, я была в шоке, когда увидела это в учебнике. Это все же литература, не музыка, шоу-бизнес. Как можно сравнивать тех выдающихся с теми, кто сейчас на пике популярности? Но неизвестно, будут ли дети наших детей знать, кто такая Надя Дорофеева или Монатик, потому что они сейчас могут быть звездами, а через год-два уже не звездами. Нет такой награды, которая может поставить их рядом с Шевченко", – считает психолог.

Не только Монатик и Дорофеева: кто еще из звезд есть в школьных учебниках

Но, как выяснилось, певец Дмитрий Монатик и его коллега Надя Дорофеева – не единственные звездные герои школьной программы. Недавно мама одной из восьмиклассниц в группе Родители-SOS в Facebook пожаловалась, что не смогла помочь дочери выполнить домашнее задание по украинскому языку, так как не узнала звезду на фото, размещенную между Святославом Вакарчуком и Сергеем Притулой!

Тина Кароль также есть в школьном учебнике
Тина Кароль также есть в школьном учебнике
Фото: instagram.com/tina_karol

К слову, Тина Кароль, а именно она была на фотографии в учебнике по украинскому языку, уже 4 года в школьной программе! Песню "Україна – це ти", которую Тина не только написала, но и исполнила вместе с талантливыми детьми, внесли в "Хрестоматию украинской детской литературы для чтения в 1-2 классах". Причем там есть и текст, и ноты. То есть прочитав, можно сразу и спеть.

Телеведущий Владимир Остапчук одобряет, что дети поют Тину Кароль. По его словам, они это с большим удовольствием поют, чем народные песни.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: Виктор Распутин

"Я даже сам и Саша Скичко попали в учебник по украинской истории, как ведущие Евровидения-2017. Это новейшая история и это нормально, если дети знают современных кумиров, актеров, певцов, поэтому абсолютно адекватно к этому отношусь", – прокомментировал телеведущий.

Телеведущий Александр Скичко
Телеведущий Александр Скичко
Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Хотя тоже вел Евровидение в 2017 году, но в учебник пока не попал наш ведущий Тимур Мирошниченко. Он признается, что тоже хотел бы, чтобы его фамилию вспоминали на школьных уроках.

"Ну а почему нет? Мне было бы приятно. Если в Книгу рекордов Гиннесса попал же, то можно и в учебник", – говорит Тимур.

К слову, Тимур попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который более 12 лет подряд комментировал песенный конкурс Евровидение. Но учебник – это еще не признак статусности, уверена певица Слава Каминская. Свою фамилию она хочет видеть на страницах других изданий!

"Только в списке Форбс. А учебник как-то не впечатляет. Мне кажется – это все же место для Леси Украинки и Тараса Шевченко", – уверена Каминская.

Но не только певцами и ведущими богатая школьная программа. Кроме Шевченко на уроках литературы давно читают и современных скандальных украинских писателей, вроде Ирены Карпы или Сергея Жадана. Печатают для учебников и сказки музыканта Фоззи, или Александра Сидоренко из группы "Танок на Майдане Конго".

"Так а что? У нас сказка Гупало Василь, она уже в школьной программе. Фоза сказка. Я считаю, что мы так или иначе все к этому приложились понемногу. Но Фоз написал отдельную книгу, которая уже изучается в школах. Гупало Василий – 5,5 сказок. Короче, это уже школьная программа для учащихся 5 класса", – комментирует певец Олег Фагот Михайлюта.

Фамилии звезд шоу-бизнеса – это точно не самая большая проблема в школьной программе, уверен Фагот!

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"Недавно я видел скриншот, как в каком-то украинском учебнике было написано, что Киев – это старинный город, который был основан в 19-м веке. Вот скажите мне, кто, какие дебилы пишут эти учебники для наших школьников? Поэтому если они такое пишут, я не удивлюсь ничему, что они там будут упоминать", – рассказывает певец.

А вот психолог Светлана Арефния советует Министерству образования более тщательно присматриваться к материалу, который подается на печать для учебников для детей: "Мы должны сохранять культурные ценности и не обесценивать их".

Звезды шоу-бизнеса в учебниках – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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