Песню Нади Дорофеевой сравнили с хитом Алины Гросу: похожи или нет?

В Сети сравнили песни двух певиц, а мы устроили голосование

Вчера мы писали о самой громкой премьере осени: Надя Дорофеева, экс-солистка группы "Время и Стекло", начала сольную карьеру. Она выпустила песню Gorit, которая уже играет в голове многих ее поклонников, а скоро зазвучит на многих радиостанциях.

Как говорится, в мире только семь нот, и многое уже придумали до нас, поэтому неудивительно, что некоторые песни могут напоминать нам другие композиции. Трек Нади в комментариях начали сравнивать с песней Алины Гросу Vova.

Предлагаем послушать обе песни, а потом проголосовать: действительно ли похожи эти две композиции или в них нет ничего общего? (Голосование находится в конце материала)

Скриншот: YouTube

Сначала слушаем песню Нади, а ниже – трек Алины!

А вот и трек Алины. Под видео – голосуем!

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