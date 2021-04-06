Проснулись знаменитыми: что постят в Instagram девушки с балкона в Дубае
Модели нередко публикуют откровенные фото
В Сети уже второй день обсуждают резонансные кадры голых девушек, которые фотографировались на балконе одного из отелей в Дубае. Сегодня стали известны имена некоторых из них.
Отметим, что среди моделей – 12 украинок, остальные голые дамы, по предварительным данным, гражданки России, Молдовы и Беларуси.
Предлагаем посмотреть, что публикуют в Instagram украинки, которые, предположительно, были среди тех, кто позировал в стиле ню на балконе. Отметим, что почти всем девушкам – не более 25 лет.
Яна
Одной из голых барышень на балконе, как выяснили журналисты, была 20-летняя модель из Киева по имени Яна.
В ее Instagram можно найти снимки, которые девушка публиковала несколько лет назад. По фото можно увидеть, как модель изменилась после бьюти-процедур.
Судя по кадрам в соцсети, Яна принимает участие в различных фотосессия и съемках клипов. На одном из кадров ее можно заметить в компании музыканта Самвела Туманяна.
Девушка нередко публикует яркие фото эротического характера.
Диана
Модели по имени Диана, как сообщают СМИ, тоже 20 лет. Девушка, как и ее приятельница, публикует довольно провокационные фото в Instagram.
Анастасия
Еще одну девушку, которую предположительно, заметили на балконе отеля, зовут Анастасия. Ее фото и видео неоднократно появлялись в Instagram-аккаунте Яны.
В Instastories Яна также опубликовала видео, на котором запечатлена Анастасия.
"Кокс (кокаин – Ред.) хочешь?", – интересуется у подруги Яна.
"Очень", – отвечает ей Анастасия.
Екатерина
По сообщениям СМИ, среди голых девушек была и Екатерина из Киева. Она подписана на всех вышеперечисленных девушек в Instagram, модель также отмечена на некоторых публикациях.
Все девушки знакомы между собой. Отметим, что на их страницах в Instagram можно заметить зимние фото из Буковеля – девушки принимали участие в одной фотосессии или видеосъемке, которую организовал украинский шоумен Игорь Посыпайко.
Еще несколько кадров из Буковеля. На снимке все девушки позируют в плюшевых белых костюмах. По всей видимости, автором съемки выступил Игорь Посыпайко.
Напомним, в Дубае были задержаны 40 девушек, которые позировали голыми на балконе одного из отелей. Моделям грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере около 1000 фунтов стерлингов за нарушение общественного порядка.
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