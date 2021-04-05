Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Голых моделей на балконе в ОАЭ повязала полиция. Девушкам грозит штраф и тюрьма

Сегодня, 09:51

Предположительно, они снимались для рекламного ролика

Голые модели выстроились в ряд на одном из балконов в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранных органов. Соответствующие фотографии и видео появились в социальных сетях.

Об этом сообщает таблоид Mirror.

На кадрах можно увидеть больше десятка обнаженных девушек на балконе небоскреба в престижном районе города. Они позируют для мужчины, который снимает их на камеру. Предположительно, это были съемки рекламного ролика.

Полиция Дубая сообщила о задержании "группы людей, которые снялись в неприличном видео". Стражи порядка обвинили их в разврате.

Фото: Mirror

К слову, в ОАЭ очень строгие законы: публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии могут привести к реальному тюремному заключению.

Арестованным моделям грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере около 1000 фунтов стерлингов за нарушение общественного порядка. "Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику эмиратского общества", – указано в заявлении, которое полицейские передали в прокуратуру.

Читайте также:
155-килограммовая девушка стала звездой интернета (фото)

Напомним, 32-летняя Instagram-модель Анастасия Филдс прославилась на весь интернет благодаря своим обнаженным снимкам, сделанным в публичных местах.

Кроме этого, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
42-летняя топ-модель Летиция Каста родила четвертого ребенка Все они пишут мне: как футболисты добиваются "новой Кардашьян" Экзотическая красотка из Бразилии бросила футболиста ради карьеры: смотрите, какая потеря 19-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для кампейна Calvin Klein
фото ОАЭ скандал модель
Реклама

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляЗвездно

Звезда Бриджертонов покинул сериал на пике популярности

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

2 апреляАктуально

Михаил Поплавский презентовал клип на легендарный хит "Сало"

2 апреляВкусно

Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
СМИ показали, где живет Олег Винник
СМИ показали, где живет Олег Винник
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять