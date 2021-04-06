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Прокинулися знаменитими: що постять в Instagram дівчата з балкона в Дубаї

Сьогодні, 17:06

Моделі нерідко публікують відверті фото

У Мережі вже другий день обговорюють резонансні кадри голих дівчат, які фотографувалися на балконі одного з готелів в Дубаї. Сьогодні стали відомі імена деяких з них.

Зазначимо, що серед моделей – 12 українок, інші голі дами, за попередніми даними, громадянки Росії, Молдови та Білорусі.

Пропонуємо подивитися, що публікують в Instagram українки, які, імовірно, були серед тих, хто позував в стилі ню на балконі. Зазначимо, що майже всім дівчатам – не більше 25 років.

Яна

Однією з голих панянок на балконі, як з'ясували журналісти, була 20-річна модель з Києва на ім'я Яна.

В її Instagram можна знайти знімки, які дівчина публікувала кілька років тому. За фото можна побачити, як модель змінилася після б'юті-процедур.

Фото: instagram.com/ya_.na_ka

Судячи з кадрів в соцмережі, Яна бере участь в різних фотосесія і зйомках кліпів. На одному з кадрів її можна помітити в компанії музиканта Самвела Туманяна.

Фото: instagram.com/ya_.na_ka

Дівчина нерідко публікує яскраві фото еротичного характеру.

Фото: instagram.com/ya_.na_ka

Діана

Моделі на ім'я Діана, як повідомляють ЗМІ, теж 20 років. Дівчина, як і її приятелька, публікує досить провокаційні фото в Instagram.

Фото: instagram.com/_____d.i.aaa.n.a ____ /

Анастасія

Ще одну дівчину, яку імовірно, помітили на балконі готелю, звуть Анастасія. Її фото і відео неодноразово з'являлися в Instagram-акаунті Яни.

Instagram: instagram.com/nxcsc

В Instastories Яна також опублікувала відео, на якому відображена Анастасія.

"Кокс (кокаїн – Ред.) хочеш?", – цікавиться у подруги Яна.

"Дуже", – відповідає їй Анастасія.

Анастасія та Яна
Відео: instagram.com/ya_.na_ka

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Катерина

За повідомленнями ЗМІ, серед голих дівчат була і Катерина з Києва. Вона підписана на всіх вищеперелічених дівчат в Instagram, модель також відзначена на деяких публікаціях.

Фото: instagram.com/katekashenko/

Всі дівчата знайомі між собою. Зазначимо, що на їхніх сторінках в Instagram можна помітити зимові фото з Буковеля – дівчата брали участь в одній фотосесії або відеозйомці, яку організував український шоумен Ігор Посипайко.

Фото: Instagram

Ще кілька кадрів з Буковеля. На знімку всі дівчата позують в плюшевих білих костюмах. Вочевидь, автором зйомки виступив Ігор Посипайко.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, в Дубаї було затримано 40 дівчат, які позували голими на балконі одного з готелів. Моделям загрожує до шести місяців тюремного ув'язнення і штраф в розмірі близько 1000 фунтів стерлінгів за порушення громадського порядку.

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