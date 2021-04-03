Победительница Евровидения снялась в нижнем белье Рианны. Есть чем удивить

Кончита Вурст хочет стать амбассадором известного бренда

Кончита Вурст, она же Томас Нойвирт, любит эпатировать публику яркими фотографиями. Недавно знаменитость с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске.

На этот раз победительница "Евровидения-2014" опубликовала результат фотосета в нижнем белье бренда SavagexFenty by Rihanna. Снимки получились впечатляющие.

А мы напомним, что у нас есть календарь апрельских праздников, где собраны классные идеи для подарков на этот месяц. Впереди очень много важных дат.

На фото Кончита позирует в белом комплекте из корсета, стрингов, чулок на поясе и белых перчатках.

Фото: instagram.com/conchitawurst

Певица также надела голубой комплект из свежей коллекции от Рианны, сочетав его с красными туфлями на шпильке.

Фото: instagram.com/conchitawurst

Еще один наряд – цветочный. Здесь и слова лишние.

Фото: instagram.com/conchitawurst

Напомним, ранее Кончита Вурст показала эпатажные БДСМ-образы.

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