Победительница Евровидения снялась в нижнем белье Рианны. Есть чем удивить
Кончита Вурст хочет стать амбассадором известного бренда
Кончита Вурст, она же Томас Нойвирт, любит эпатировать публику яркими фотографиями. Недавно знаменитость с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске.
На этот раз победительница "Евровидения-2014" опубликовала результат фотосета в нижнем белье бренда SavagexFenty by Rihanna. Снимки получились впечатляющие.
А мы напомним, что у нас есть календарь апрельских праздников, где собраны классные идеи для подарков на этот месяц. Впереди очень много важных дат.
На фото Кончита позирует в белом комплекте из корсета, стрингов, чулок на поясе и белых перчатках.
Певица также надела голубой комплект из свежей коллекции от Рианны, сочетав его с красными туфлями на шпильке.
Еще один наряд – цветочный. Здесь и слова лишние.
Напомним, ранее Кончита Вурст показала эпатажные БДСМ-образы.
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