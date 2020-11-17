Умер Роман Виктюк: что режиссер говорил об Украине, войне и Майдане

Народный артист всегда подчеркивал свое происхождение

Роман Виктюк, который сегодня умер на 85-м году жизни, после оккупации Крыма и агрессии России выступал с поддержкой украинского народа и призывал Владимира Путина остановить гибель невинных.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие и важные цитаты режиссера про Украину, войну и Майдан.

Про Украину

После переезда в Москву Виктюк всячески подчеркивал: он – украинец.

"Я живу в Москве с 15 лет, но все свои регалии всегда начинаю с "народного артиста Украины". Потом идет "народный артист России" и так далее", – говорил он в интервью "Сегодня".

Роман Виктюк Фото: Сегодня

Рассказывая о своей жизни в России, режиссер всегда делал акцент на своем происхождении.

"Раньше я себя называл бандеровцем, живущим в квартире вождя. Но уже даже такое произносить нельзя, ведь у него звание Героя забрали. Значит, теперь я просто львовянин. Да, действительно, в моей квартире жил весь генералитет Советского Союза", – отмечал он.

Артист гордился своей национальностью и открыто демонстрировал любовь к Родине.

"У меня на дверях квартиры в Москве есть две вещи желто-голубые, и никто мне ничего не говорит. Мой дом первый от Кремля, и у меня желто-голубые ленты. Это правда".

Виктюк ставил спектакли в Литве, США, Греции и других странах. Журналистам Роман Григорьевич рассказывал, что всегда представлялся украинским режиссером, хотя за границей люди раньше не понимали разницу между украинцами и русскими.

"Когда я раньше бывал в Нью-Йорке и говорил – я украинский режиссер, это не производило никакого впечатления. Русский режиссер, и все тут. После Оранжевой революции я вышел к американцам и с гордостью сказал: я украинский режиссер. Зал встал", – вспоминал он.

Роман Виктюк

О российской агрессии

Особенно болезненным для Виктюка был вопрос российско-украинской войны. Однажды режиссер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить кровопролитие на Донбассе.

"Господин президент, я в вас верю и понимаю, что ваше сердце и разум не позволит никакой войны, никакой гибели", – заявил тогда украинец.

Знаменитый режиссер считал, что жителям восточных областей Украины нужно выключить телевизор и попытаться разобраться в себе.

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое", – говорил он.

При этом, по словам режиссера, как выиграть войну на Донбассе, не знает никто: ни (тогдашний) президент Украины Петр Порошенко, ни глава России Владимир Путин, ни европейские или американские политики.

"Это знает только украинский народ со своим сердечно-аналитическим умом", – сказал он.

Роман Виктюк Фото: facebook.com/teatrviktuka

Про Майдан

В период Революции Достоинства режиссер рассказывал, что приезжал на Майдан каждые выходные, даже когда ставил пьесу в Финляндии.

"Ребята бросались ко мне и говорили: "Не зрадьте нас!" А я отвечал, что я не можу зрадити. Они смотрели на меня такими глазами... их взгляды всегда со мной... Я видел, что отец привел сына на Майдан и отправил спасать людей. А сын погиб. И отец свою жертву не оплакивал, а стоял и благодарил за то, что в нем есть огонь преданности Родине", – говорил он.

Виктюк считал, что в период существования СССР украинцы многое потеряли в культуре и развитии.

"Мы столько лет проср**и. Самое главное – воспитание. Коммунисты сказали – Бога нет, и все тут же отказались, и это стало нормой. Все нужно начинать с детского возраста. Даже когда мама беременна, должна звучать музыка. Не та, которая призывает к избиению и умерщвлению, а та, которая звучала при Шевченко в Украине", – отмечал народный артист.

После Оранжевой революции в 2004 году Виктюк сказал, что в Украине может быть еще не один майдан. И он оказался прав.

"Энергия Майдана пропасть не может, потому что такое случается раз в несколько столетий. Понимаешь, когда энергия земли и неба проходит через молодые организмы, они могут и не осознавать, что с ними происходит одно из чудес, которые совершал Христос, тем не менее у них вырастают крылья... Впрочем, это была первая часть грандиозного действа, а как режиссер я знаю, что после первого акта идут второй, третий", – говорил Виктюк.

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