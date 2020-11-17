Умер Роман Виктюк: что режиссер говорил об Украине, войне и Майдане
Народный артист всегда подчеркивал свое происхождение
Роман Виктюк, который сегодня умер на 85-м году жизни, после оккупации Крыма и агрессии России выступал с поддержкой украинского народа и призывал Владимира Путина остановить гибель невинных.
Сайт "Сегодня" собрал самые яркие и важные цитаты режиссера про Украину, войну и Майдан.
После переезда в Москву Виктюк всячески подчеркивал: он – украинец.
Рассказывая о своей жизни в России, режиссер всегда делал акцент на своем происхождении.
Артист гордился своей национальностью и открыто демонстрировал любовь к Родине.
Виктюк ставил спектакли в Литве, США, Греции и других странах. Журналистам Роман Григорьевич рассказывал, что всегда представлялся украинским режиссером, хотя за границей люди раньше не понимали разницу между украинцами и русскими.
Особенно болезненным для Виктюка был вопрос российско-украинской войны. Однажды режиссер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить кровопролитие на Донбассе.
Знаменитый режиссер считал, что жителям восточных областей Украины нужно выключить телевизор и попытаться разобраться в себе.
"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое", – говорил он.
При этом, по словам режиссера, как выиграть войну на Донбассе, не знает никто: ни (тогдашний) президент Украины Петр Порошенко, ни глава России Владимир Путин, ни европейские или американские политики.
В период Революции Достоинства режиссер рассказывал, что приезжал на Майдан каждые выходные, даже когда ставил пьесу в Финляндии.
Виктюк считал, что в период существования СССР украинцы многое потеряли в культуре и развитии.
После Оранжевой революции в 2004 году Виктюк сказал, что в Украине может быть еще не один майдан. И он оказался прав.
"Энергия Майдана пропасть не может, потому что такое случается раз в несколько столетий. Понимаешь, когда энергия земли и неба проходит через молодые организмы, они могут и не осознавать, что с ними происходит одно из чудес, которые совершал Христос, тем не менее у них вырастают крылья... Впрочем, это была первая часть грандиозного действа, а как режиссер я знаю, что после первого акта идут второй, третий", – говорил Виктюк.
Ранее мы рассказали о жизни и творчестве Романа Григорьевича.
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