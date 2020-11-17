Романа Виктюка похоронят во Львове – СМИ

Народный артист Украины скончался 17 октября в Москве

Режиссера и народного артиста Украины Романа Виктюка, который ушел из жизни 17 ноября, похоронят во Львове. Как ранее сообщали "Сегодня", Роман Григорьевич скончался в Москве в возрасте 84 лет.

По информации ТАСС, со ссылкой на близких режиссера, его похоронят в семейном склепе во Львове. Тело будут транспортировать из РФ в Украину.

"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", – цитирует агентство источник.

Роман Виктюк Фото: facebook.com/teatrviktuka

В конце октября Роман Виктюк заразился коронавирусом. Он был госпитализирован в больницу. Причиной же его смерти называют анемию головного мозга.

Время и место прощания с режиссером будут известны позднее.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. За годы своей карьеры он успел поработать в театрах Украины, России, Латвии, Литвы, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля и странах бывшей Югославии.

После аннексии Крыма и агрессии России Виктюк выступал с поддержкой украинского народа и призывал Владимира Путина остановить гибель невинных.

Что Роман Виктюк говорил об Украине, войне и Майдане, мы писали в этом материале.

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