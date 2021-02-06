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Признания в любви и запретные фото: какие посты Зеленские посвящают друг другу в Instagram

Сегодня, 12:54

Сегодня президент трогательно поздравил супругу с днем рождения

6 февраля Елена Зеленская празднует свой 43-й день рождения. Недавно мы вспоминали историю любви Зеленских, а сегодня предлагаем посмотреть, какие посты Елена и Владимир посвящали друг другу в социальных сетях.

Не покажу – моя!

Владимир Зеленский долгое время не показывал свою супругу в соцсетях. В 2017 году тогда еще будущий президент Украины запостил снимок Елены у себя в профиле Instagram, сообщив, что она не разрешает ему это делать.

На том самом кадре Зеленская запечатлена во время рыбалки. На ней куртка и жилет, а лицо скрыто за солнцезащитными очками.

Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official

В 2018 году Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с Еленой в честь Дня всех влюбленных, однако ее лица и вовсе не было видно. "Не покажу – моя", – подписал пост Владимир.

Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official

Трогательные признания

В начале 2020 года Владимир и Елена Зеленские праздновали дни рождения с разницей в пару недель. В своем поздравительном посте первая леди Украины назвала супруга "настоящим мужчиной", который "на самом деле слушает и понимает".

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

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Президент Украины в честь праздника своей любимой опубликовал фото, на котором они запечатлены на фоне зеленой природы. Супруги улыбаются и держатся за руки.

Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official

В описании Владимир признался в любви к Елене и рассказал об их привязанности друг к другу.

"Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье", – написал Зеленский.

Личные селфи и стихи

В этом году Елена Зеленская не была столь многословна, поздравляя любимого с 43-летием. Она разместила в Сети их селфи и сопроводила его такой подписью: "На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе, и ты – счастливый и улыбающийся. С днем рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день".

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 6 февраля, жена Владимира Зеленского празднует 43-й день рождения. На своей странице в Instagram глава государства опубликовал черно-белое фото супруги и посвятил ей стих.

Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official

"З днем народження, моя.
Обожнюю думки твої.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", – написал Владимир Зеленский.

Ранее Елена Зеленская призналась, дает ли она президенту Украины Владимиру Зеленскому личные советы.

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