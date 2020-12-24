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Всем нравиться нет цели: Елена Зеленская о критике в свой адрес

Сегодня, 18:16

Супруга президента рассказала, как относится к хейту в свой адрес

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее прокомментировала интервью,Андрея Богдана рассказала, как она относится к критике.

В интервью изданию Новое время первая леди страны рассказала, что ожидала негатив в свою сторону, но не в таком количестве.

"Иногда меня это дез­ориентирует, сбивает с толку. Мысли же только хорошие и позитивные, и действия такие же. А когда действия вызывают обратный эффект, это наталкивает на мысль: а зачем я вообще это делаю? Но я научилась все‑таки останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло", – сказала Елена.

Фото: president.gov.ua

Жена президента отметила, что ей не нравится, когда задевают детей и она считает это некорректным.

"Я понимаю, что есть разные политические взгляды и я попадаю в зону влияния президента, меня с ним ассоциируют. Если есть какие‑то противники или оппоненты, ясное дело, что я буду задета. Но считаю, что трогать детей абсолютно некорректно", – поделилась первая леди.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Затронули в интервью и то, что в Сети часто критикуют ее образы. Супруга президента признается, что иногда предполагает, что тот или иной ее наряд будут активно обсуждать. Но она отметила, что всем нравиться у нее нет цели.

"Конечно, не хочется, чтобы тебя обзывали. Это не очень приятно. Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что "ой, сейчас будет". Тогда это весело. А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают? Когда видишь причину, все становится на свои места, все нормально", – сказала первая леди.

Ранее Елена Зеленская рассказала о переезде на госдачу.

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