"Сбили золото, покрасили": Елена Зеленская о ремонте на госдаче после переезда

Владимир и Елена Зеленские неохотно согласились на переезд

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее представила украинский аудиогид, поделилась деталями о ремонте на госдаче, куда они переехали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью изданию Новое Время Елена Зеленская рассказала, что служба охраны убедила их заселиться на госдачу, поскольку в многоквартирном доме им было бы сложно выполнять свои обязанности. Вначале Владимир и Елена Зеленские не хотели переезжать, но в итоге согласились. А после заселения преобразили жилище.

"Мы сняли эти люстры. Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили [стены] в серый цвет.", – рассказала Елена Зеленская.

Скриншот: Программа Схеми

Кроме того, что Владимир и Елена Зеленская убрали "пампезность", некоторыми помещениями они вообще не пользуются. По словам Елены Зеленской, их семье не нужен такой большой дом и она мечтает иметь собственное жилье.

Елена Зеленская Фото: Vogue

Ранее Елена Зеленская в стильном casual наряде посетила резиденцию Святого Николая на Банковой.

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