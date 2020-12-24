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"Дома мне никто рот не закрывает": Елена Зеленская о советах супругу

Сегодня, 16:46

Первая леди Украины прокомментировала интервью Андрея Богдана

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее рассказала о ремонте на госдаче, призналась, дает ли она своему супругу, президенту Украины Владимиру Зеленскому, личные советы.

В беседе с журналистами издания Новое время Елена прокомментировала интервью бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана Дмитрий Гордону, в котором Богдан рассказал, что Елена оказывает влияние на своего супруга, в том числе и в политических вопросах.

"Возможно, он хотел пококетничать, показать, как глубоко знает нашу семью. Конечно, я на него (президента. – Ред.) влияю. Если мне что-то не нравится, я ему рассказываю. Но это не значит, что он примет какое-то решение из-за того, что я что-то в интернете прочитала. Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает беседовать на любые темы, на которые мне захочется беседовать", – делится Елена.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: president.gov.ua

Первая леди отметила, что она с осторожностью относится к тому, чтобы давать советы супругу.

"Я не хочу некомпетентно внести сумятицу хотя бы даже на 10 минут в его голову. Он все равно примет решение такое, какое ему нужно, – зачем портить человеку настроение?" – поделилась Елена.

Ранее Елена Зеленская в стильном casual наряде посетила резиденцию Святого Николая на Банковой.

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