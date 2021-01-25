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История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой: интересные факты

Сегодня, 13:32

Владимир Зеленский влюбился в жену с первого взгляда

Сегодня, 25 января, свой 43-й день рождения отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня.Lifestyle решили поделиться трогательной историей любви Владимира Зеленского с женой Еленой.

Прожив в браке 17 лет, супруги абсолютно счастливы и относятся друг к другу с пониманием. Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей: 16-летнюю дочь Александру и 8-летнего сына Кирилла.

Владимир Зеленский с женой после оглашения первых результатов второго тура
Владимир Зеленский с женой после оглашения первых результатов второго тура
Фото: instagram.com/zelenskiy.fan

Пара познакомилась в школе. Елена перешла в гимназию, в которой учился ее будущий супруг, в седьмом классе. Владимир Зеленский признавался, что с его стороны это была любовь с первого взгляда. Однако его избранница утверждает, что даже не помнит первую встречу.

"Честно говоря, я не помню момент, когда мы впервые с Владимиром пересеклись взглядами. А все потому, что в школе Зеленского знали и видели все. Его компания всегда была яркая. Если где-то громко — значит, там точно будет Зеленский. Я пришла в гимназию в седьмом классе, с этого момента мы учились в параллельных классах. Я знала, что Зеленский учится в "Б" классе, и на этом все", – говорит Елена.

Владимир Зеленский с женой Еленой
Владимир Зеленский с женой Еленой
Фото: instagram.com/zelenskiyv_official

Известно, что отношения пары стали романтическими, когда они случайно встретились после окончания школы. Более того, когда Владимир начал ухаживать, Елена не хотела отношений, так как встречалась с другим парнем.

"Поначалу с Вовой у нас не очень ладились отношения, потому что он сразу предпринял попытки за мной ухаживать, а я не очень этого на тот момент хотела. Но наше общение меня убедило в обратном. Мы смотрели в одну сторону, нам нравилась одинаковая музыка, нам просто было интересно о чем угодно разговаривать. Мне кажется, в любых отношениях это очень важно", – рассказала Елена Зеленская в интервью Сегодня.

Позже, тогда еще будущий президент Украины, признавался, что всегда мог найти подход к девушкам, однако с Еленой все было по-другому: девушка не подпускала к себе, и этим лишь подогрела интерес Владимира. Сначала для него это стало вызовом, а потом Зеленский понял, что влюбился.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: Getty Images

Елена стала писать тексты еще во времена КВН, лишь иногда появляясь на сцене. Так, кроме чувств, пару объединяла и работа. Так было до момента, когда Зеленский решил баллотироваться на пост президента Украины и предвыборная кампания стала занимать практически все его время.

Интересно, что до свадьбы пара встречалась целых восемь лет. Елена и Владимир даже не жили вместе. Зеленский отмечал, что брак у него ассоциировался со скорым рождением детей, а с этим он спешить не хотел.

Елена отмечает, что не торопила Владимира со свадьбой. Первая леди Украины никогда не считала отношения без штампа в паспорте неполноценными.

"Мы были молоды и не собирались побыстрее жениться. У меня не было таких мыслей: "Боже мой, почему он не делает мне предложение? Не дарит колечко? Наверное, со мной что-то не так". Разговоры о свадьбе были, мы знали, что когда-нибудь это сделаем. Но, честно говоря, ничего толком не планировали. И дату назначили, только когда увидели в нашем гастрольном графике свободный месяц", – утверждает Зеленская.

Свадьба Владимира Зеленского
Свадьба Владимира Зеленского
Фото: Instagram.com

Свадьба Владимира и Елены Зеленских, на которой гулял весь "95 Квартал", состоялась 6 сентября 2003 года. Опасения Владимира относительно скорого рождения детей оправдались – уже 15 июля 2004-го на свет появилась их дочь Александра, а спустя девять лет, 21 января 2013-го, у пары родился сын Кирилл.

Супруга президента Украины признается, что в их семье есть устоявшиеся традиции. К примеру, в путешествия Владимир и Елена всегда отправляются со своими детьми, чтобы больше времени провести вместе. Зеленские также стараются вместе ужинать, однако из-за плотных графиков не всегда получается.

"Мы стараемся придерживаться традиции вместе ужинать, но из-за сложных графиков и это не всегда удается. Это самое классное время дня, когда мы можем всей семьей что-то обсудить", – делится Елена.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: instagram.com/ligasmeha.official

Сейчас Елена Зеленская – первая леди Украины. Она призналась, что нередко делится с супругом своим мнением касательно различных проблем, в том числе и политических, но решение президент Украины, конечно же, всегда принимает сам. Первая леди отмечает, что она с осторожностью относится к тому, чтобы давать советы супругу.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, что думает о критике в свой адрес.

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