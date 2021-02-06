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Освідчення в коханні і заборонені фото: які пости Зеленські присвячують одне одному в Instagram

Сьогодні, 12:54

Сьогодні президент зворушливо привітав дружину з днем народження

6 лютого Олена Зеленська святкує свій 43-й день народження. Нещодавно ми згадували історію кохання Зеленських, а сьогодні пропонуємо подивитися, які пости Олена та Володимир присвячували одне одному в соціальних мережах.

Не покажу – моя!

Володимир Зеленський довгий час не показував свою дружину в соцмережах. 2017 року тоді ще майбутній президент України запостив знімок Олени у себе в профілі Instagram, повідомивши, що вона не дозволяє йому це робити.

На тому самому кадрі Зеленська відображена під час риболовлі. На ній куртка і жилет, а обличчя приховане за сонцезахисними окулярами.

Скріншот: instagram.com/zelenskiy_official

2018 року Володимир Зеленський опублікував спільну фотографію з Оленою на честь Дня всіх закоханих, проте її обличчя і зовсім не було видно. "Не покажу – моя", – підписав пост Володимир.

Скріншот: instagram.com/zelenskiy_official

Зворушливі зізнання

На початку 2020 року Володимир і Олена Зеленські святкували дні народження з різницею в кілька тижнів. У своєму вітальному пості перша леді України назвала коханого "справжнім чоловіком", який "насправді слухає і розуміє".

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

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Президент України на честь свята своєї коханої опублікував фото, на якому вони зображені на тлі зеленої природи. Подружжя посміхається і тримається за руки.

Скріншот: instagram.com/zelenskiy_official

В описі Володимир зізнався в коханні до Олени і розповів про їхній зв'язок.

"Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя", – написав Зеленський.

Особисті селфі та вірші

Цього року Олена Зеленська не була настільки багатослівна, вітаючи коханого з 43-річчям. Вона розмістила в Мережі їхнє селфі і супроводила його таким підписом: "На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день".

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

Сьогодні, 6 лютого, дружина Володимира Зеленського святкує 43-й день народження. На своїй сторінці в Instagram голова держави опублікував чорно-біле фото дружини і присвятив їй вірш.

Скріншот: instagram.com/zelenskiy_official

"З днем народження, моя.
Обожнюю думки твої.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", – написав Володимир Зеленський.

Раніше Олена Зеленська зізналася, чи дає вона президенту України Володимиру Зеленському особисті поради.

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