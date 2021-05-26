Притула не собирается останавливаться на трех детях: Украинцев снова должно быть 52 миллиона

У Сергея есть старший сын Дмитрий от первого брака, а также они со второй супругой, Екатериной Сопельник, воспитывают дочь Соломию

Сергей Притула в третий раз стал отцом Фото: instagram.com/siriy_ua, instagram.com/kateryna_pry

25 мая Сергей Притула стал многодетным отцом. У ведущего родилась дочь Стефания. У него уже подрастают сын Дмитрий и дочь Соломия, и на троих детях, как признался Сергей, он останавливаться не собирается.

"Можно констатировать факт, что я стал многодетным отцом, Но, честно говоря, есть такое ощущение, что миссия еще не выполнена до конца. Как говорят у нас в Збараже "Sky is not limit" (с англ. – "Небо – не предел") (смеется). Поэтому не хочу забегать вперед, но надеюсь, что на этом мы останавливаться не будем и сделаем все, чтобы украинцев снова было 52 миллиона", – комментирует ведущий шоу "Где логика?", которое показывает Новый канал.

Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей признается, что первой мыслью, когда он узнал о беременности супруги было то, что они провели локдаун с пользой! И не поспоришь, ведь за время карантина многие пары украинского шоу-бизнеса либо стали родителями, либо же объявили о скором прибавлении в семье.

К примеру, певица MamaRika и ее супруг Сергей Середа объявили, что скоро станут родителями.

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