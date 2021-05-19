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Холостяк Макс Михайлюк с новорожденной дочкой растопил сердца своих фанатов: фото

Сегодня, 16:17

Бывший герой проекта "Холостяк" не перестает радоваться своей новорожденной дочке. Его новое фото снова умилило поклонников

Макс Михайлюк с дочкой
Макс Михайлюк с дочкой
Фото: instagram.com/flymax305/

Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк, супруга которого напугала страшными болями после родов, поделился милейшим фото с дочкой. Максим сделал селфи в лифте, в то время как новорожденная Ариана, укутанная в одеяло, была у него на руках. Звездный папа с дочкой отправились на прогулку.

Снимком Макс Михайлюк поделился в своем Instagram-аккаунте. Супруга звезды, Дарья Хлыстун, родила Ариану в прошлом месяце. С тех пор Макс активно постит трогательные семейные фото, чем умиляет своих подписчиков.

"Пошли гулять", – написал Макс Михайлюк.

Подписчики отметили, что мужчина выглядит очень счастливым:

  • "Какой счастливый отец, глаза аж светятся"
  • "Какой счастливый папочка, одно загляденье"
  • "Максим, вам к лицу отцовство!"

Напомним, что ранее Анна Богдан после неловкой ситуации на "Холостяке" объяснила, почему хочет иметь троих детей.

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