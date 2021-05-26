Притула не збирається зупинятися на трьох дітях: Українців знову має бути 52 мільйони

У Сергія є старший син Дмитро від першого шлюбу, а також вони з другою дружиною, Катериною Сопельник, виховують доньку Соломію

Сергій Притула втретє став батьком Фото: instagram.com/siriy_ua, instagram.com/kateryna_pry

25 травня Сергій Притула став багатодітним батьком. У ведучого народилася дочка Стефанія. У нього вже підростають син Дмитро і дочка Соломія, і на трьох дітей, як зізнався Сергій, він зупинятися не збирається.

"Можна констатувати факт, що я став багатодітним батьком. Але, чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Як кажуть у нас у Збаражі: "Sky is not limit" (з англ. – "Небо – не межа") (сміється). Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо і зробимо все, щоб українців знову було 52 мільйони.", – коментує ведущий шоу "Де логіка?", яке показує Новий канал.

Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій зізнається, що першою думкою, коли він дізнався про вагітність дружини було те, що вони провели локдаун з користю! І не посперечаєшся, адже за час карантину багато пар українського шоу-бізнесу або стали батьками, або ж оголосили про швидке поповнення в родині.

Наприклад, співачка MamaRika і її чоловік Сергій Середа оголосили, що скоро стануть батьками.

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