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Официально: MamaRika и Сергей Середа станут родителями

Сегодня, 11:06

Радостную новость украинская певица и комедийный актер сообщили у себя в Instagram

Фото: пресс-служба

В украинском шоу-бизнесе беби-бум! Вчера Сергей Притула стал отцом в третий раз, а сегодня MamaRika и ее муж Сергей Середа поделились новостью, что ждут пополнения в семье. Об этом будущие родители рассказали у себя в Instagram.

Также пара украсила обложку журнала "Отдохни" и рассказали все подробности беременности.

"Когда мы увидели заветные две полоски, то оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет прежней и это самое лучшее, что могло с нами случиться! Описать словами эти эмоции невозможно – это пик счастья нашей семьи и огромная благодарность Богу за то, что услышал наши молитвы" – делится MamaRika.

MamaRika и Сергей Середа
MamaRika и Сергей Середа
Фото: instagram.com/mamarika_official

Сергей Середа рассказал о своих эмоциях после новости о том, что станет папой.

"Могу без преувеличения сказать, что в этот момент я почувствовал себя самым счастливым человеком на земле! Как сейчас помню: я находился в зале и туда зашла Настя, она не успела и слова произнести, а я, взглянув на нее, сразу понял, что скоро стану отцом!" – откровенничает Сергей Середа.

Пара познакомилась в 2015 году, когда их пригласили вести передачу на музыкальном канале. Артисты обручились в январе 2018, а в марте 2020 года они поженились в Таиланде.

Ранее MamaRika и Сергей Середа рассказала о сложных периодах в отношениях.

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MamaRika Сергей Середа беби-бум
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