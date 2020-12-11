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Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София ждут третьего ребенка

Сегодня, 16:03

Пара уже воспитывает двоих сыновей: Александра и Габирэля

Недавно мы сообщали, что внучка Елизаветы II станет мамой в третий раз. Теперь стало известно об еще одном пополнении, только уже в другой королевской семье : принц Швеции Карл Филипп и его супруга, принцесса София станут родителями в третий раз. Об этом говорится на официальной странице шведской королевской семьи в Instagram. Ожидается, что малыш появится на свет в конце марта-начале апреля 2021 года.

"Принц Карл Филипп и принцесса София с большой радостью сообщают, что ждут третьего ребенка", – говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/prinsparet

Принц и принцесса уже принимают поздравления.

"Мы счастливы и с нетерпением ждем встречи с нашим третьим ребенком, братом принца Александра и принца Габриэля. Нового маленького члена нашей семьи", – сказали принц Карл Филипп и принцесса София.

Пара поженилась в 2015 году, а год спустя у них родился первенец — принц Александр. Через полтора года они стали родителями во второй раз: на свет появился принц Габриэль.

Отметим, что принц Карл Филипп – второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Напомним, "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд впервые стала мамой.

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