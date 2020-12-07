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Меган Маркл и принц Гарри будут конкурировать с наградой Ее Величества и создадут свою премию

Сегодня, 15:07

Герцоги Сассекские будут вручать награды за достижения в самых разных сферах

Герцог и герцогиня Сассекские намерены создать свою собственную премию, которая будет конкурировать с королевской наградой Ее Величества. Как известно, королевский рыцарский орден вручается за выдающиеся достижения в сферах науки, культуры, политики и искусства.

Теперь и Меган Маркл с принцем Гарри будут награждать людей, благотворительные организации и компании за их заслуги в таких сферах деятельности, как благотворительность, образование, наука, экология, здоровье, гендерное равенство и других. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Награждение будет осуществляться благотворительным фондом герцогов Сассекских Archewell. Сейчас Меган и принц Гарри работают над его регистрацией, поскольку предыдущее заявление было отклонено юристами. Теперь у герцогов Сассекских есть шесть месяцев, чтобы отправить другое заявление о регистрации.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II удручена из-за смерти ее любимца.

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