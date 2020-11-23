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Хайди Клум поздравила сына с днем рождения своим обнаженным фото

Сегодня, 21:00

Модель опубликовала архивное "беременное" фото

Модель Хайди Клум, чей бывший муж запретил ей увозить детей из США, необычным способом поздравила своего сына Йохана с 14-летием. В Instagram-аккаунте Хайди опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена во время беременности, совершенно обнаженной.

"С днем рождения, Йохан, я так сильно люблю тебя и так горжусь тобой", – подписала свой пост Хайди. Отметим, что она отключила возможность комментировать публикацию.

Модель Хайди Клум
Модель Хайди Клум
Фото: instagram.com/heidiklum

У Хайди Клум есть четверо детей от брака с музыкантом Силом (они развелись в 2014 году). У нее также есть дочь, которую Хайди родила от бизнесмена Флавио Бриаторе. С ним знаменитость рассталась еще во время пятой беременности.

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Getty Images

С февраля 2019 года Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет. Модель взяла фамилию супруга.

Как прошла свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца, смотрите в сюжете:

Ранее Хайди Клум сняла короткометражку о Хэллоуине с туалетной бумагой и зомби.

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