"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд впервые стала мамой: фото

Модель родила девочку

О том, что известная нидерландская модель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд беременна, стало известно в мае этого года. И вот, малышка уже появилась на свет. Роми опубликовала трогательное фото с дочерью в Instagram.

"Минт ван Луивен. Так счастлива наконец-то держать тебя в своих руках. Мы так тебя любим", – подписала снимок модель.

Роми Стрейд Фото: instagram.com/romeestrijd

Ребенок и сама беременность для Роми стали чудом. Несмотря на страшный диагноз – синдром поликистозных яичников, который врачи диагностировали Роми два года назад, она все-таки смогла забеременеть. Отметим, что у модели на протяжении семи лет отсутствовала менструация.

Напомним, Карли Клосс подтвердила свою беременность. Недавно модель Эмили Ратаковски также объявила о своей первой беременности.

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