"Бесплодная" британка узнала о беременности за четыре часа до родов (фото)
Женщина сообщила новость о рождении дочери своему возлюбленному по телефону
28-летняя Даниэлль Адамс из английского города Сток-он-Трент, которая считала себя бесплодной, узнала о беременности за четыре часа до родов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Адамс обратилась к врачу с жалобами на боль в животе. В больнице ей сделали ультразвуковое сканирование, которое показало, что она на девятом месяце беременности.
Женщина пришлось сообщить новость о рождении дочери своему 36-летнему возлюбленному Стюарту Муру по телефону. Мужчину не пустили в больницу из-за угрозы распространения COVID-19.
"Я помню, как повернулась и сказала: "У меня девочка". Она сделала нас семьей, – рассказывает англичанка. – Это такое особенное чувство – принести новую жизнь в этот мир. Мне понадобилось много времени, чтобы осознать это. Но теперь я смотрю на нее и думаю: "Я тебя создала?".
Новорожденную назвали Мэйзи-Роуз Мур (Maisie-Rose Moore). После рождения дочери Адамс оставалась в больнице четыре дня.
Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов.
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