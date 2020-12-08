"Бесплодная" британка узнала о беременности за четыре часа до родов (фото)

Женщина сообщила новость о рождении дочери своему возлюбленному по телефону

28-летняя Даниэлль Адамс из английского города Сток-он-Трент, которая считала себя бесплодной, узнала о беременности за четыре часа до родов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Адамс обратилась к врачу с жалобами на боль в животе. В больнице ей сделали ультразвуковое сканирование, которое показало, что она на девятом месяце беременности.

Женщина пришлось сообщить новость о рождении дочери своему 36-летнему возлюбленному Стюарту Муру по телефону. Мужчину не пустили в больницу из-за угрозы распространения COVID-19.

Даниэлль Адамс со своим возлюбленным и дочерью

Фото: Stokeon Trent Live

"Я помню, как повернулась и сказала: "У меня девочка". Она сделала нас семьей, – рассказывает англичанка. – Это такое особенное чувство – принести новую жизнь в этот мир. Мне понадобилось много времени, чтобы осознать это. Но теперь я смотрю на нее и думаю: "Я тебя создала?".

Новорожденную назвали Мэйзи-Роуз Мур (Maisie-Rose Moore). После рождения дочери Адамс оставалась в больнице четыре дня.

Новорожденная Мэйзи-Роуз Мур

Фото: Stokeon Trent Live

Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов.

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Также Сегодня.Lifestyle рассказывали о студентке, которая узнала о том, что стала матерью на четвертый день после родов.

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