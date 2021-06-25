"Пресс – отпад!" Полуголого 75-летнего Петросяна засыпали комплиментами в Instagram (фото)

Артист опубликовал в соцсети снимок, который был сделан во время его отдыха на Мальдивах. Евгений Претросян проводит отпуск вместе со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой

Евгений Петросян опубликовал фото в расстегнутой рубашке / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Недавно молодая супруга советского и российского юмориста Евгений Петросяна Татьяна Брухунова хвасталась фигурой в купальниках. А теперь пришла и очередь артиста показать, что в свои 75 лет он находится в отличной форме.

На странице Евгения Вагановича в Instagram появилось фото, на котором он позирует в шортах, расстегнутой рубашке и соломенной шляпе на Мальдивах.

"Концертный костюм надет! На выход!" – подписал снимок Петросян.

Евгений Петросян вместе с молодой супругой отдыхает на Мальдивах / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Поклонники оценили внешний вид комика, написав десятки комплиментов:

Как же приятно смотреть, когда у человека так светятся глаза от счастья.

Евгений, спасибо вам за такую прекрасную форму. Вы великий артист и труженик!

Помолодел, посвежел и видно, что только теперь счастлив.

Евгений Ваганович! Шикарный образ. Вам немного за 45. Пресс – отпад! Ура!

В отличной форме! Так держать, Евгений Ваганович!

Вот так надо форму держать! Пример для подражания!

Скриншот: Instagram

Любопытно, что недавно в Instagram супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой появился кадр, на котором юморист репетирует перед съемками своего шоу. На кадре видно, что силуэт Евгения Вагановича более округлый, чем на фото выше. Хотя, возможно, артист просто надел накладной живот для сцены.

Евгений Петросян / Фото: instagram.com/bruhunova

Устроить фотосессию на берегу моря или океана, как это сделал Евгений Петросян, – отличная идея для того, как провести лето. Но мы собрали еще 10 крутых вариантов, как провести этот жаркий сезон ярко и весело.

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