Кокетка Каменских засветила шикарное декольте под сеточкой (фото)

NK поделилась с фолловерами новыми снимками. Певица позировала в коротеньких шортах и леопардовом бра

Настя Каменских засветила грудь в сетчатой тунике Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая недавно призналась, чем заканчиваются их с Потапом ссоры, порадовала фолловеров новыми кадрами. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимки в кокетливом летнем образе.

На фото NK позирует в коротеньких шортах и бра с анималистичным принтом. Сверху она накинула сетчатую тунику, дополнив образ черной шляпой катонье.

"Последние несколько недель у меня супернасыщенные! Я и не заметила, как почти прошел первый месяц лета! А вы?", – обратилась к подписчикам Настя.

И она права – летнее время бежит очень быстро. Чтобы не упустить его, ловите чек-лист идей, как провести это лето.

Настя Каменских показала роскошную фигуру на фото Фото: instagram.com/kamenskux

NK спрятала бюст под сеточкой Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях фолловеры засыпали певицу эмодзи "огоньками" и другими комплиментами:

"Красивая"

"Красотка"

*огонь*

Скриншот: instagram.com/kamenskux

А кому-то все еще не дает покоя личная жизнь NK:

"Кэти Хадсон во всю в Инсте со своей малышкой... а Каменских только шляпки показывать, м?"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Напомним, что ранее Каменских откровенно ответила на вопросы о личной жизни, отношениях с Позитивом и быте с Потапом. Настя призналась, что неоднократно получала предложения интима в обмен на деньги.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху":

Недавно мы рассказывали, как Настя Каменских и другие звезды шоу-бизнеса готовились к лету.

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