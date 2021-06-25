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"Прес – відпад!" Напівголого 75-річного Петросяна засипали компліментами в Instagram (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 червня, 07:00
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Артист опублікував в соцмережі знімок, який був зроблений під час його відпочинку на Мальдівах. Євген Претросян проводить відпустку разом зі своєю молодою дружиною Тетяною Брухуновою
Євген Петросян опублікував фото в розстебнутій сорочці
Євген Петросян опублікував фото в розстебнутій сорочці / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Нещодавно молода дружина радянського і російського гумориста Євген Петросяна Тетяна Брухунова хвалилася фігурою в купальниках. А тепер настала і черга артиста показати, що в свої 75 років він перебуває у відмінній формі.

На сторінці Євгена Вагановича в Instagram з'явилося фото, на якому він позує в шортах, розстебнутій сорочці і солом'яному капелюсі на Мальдівах.

"Концертний костюм вдягнений! На вихід!" – підписав знімок Петросян.

Євген Петросян разом з молодою дружиною відпочиває на Мальдівах
Євген Петросян разом з молодою дружиною відпочиває на Мальдівах / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Шанувальники оцінили зовнішній вигляд коміка, написавши десятки компліментів:

  • Як же приємно дивитися, коли у людини так світяться очі від щастя.
  • Євгене, дякуємо вам за таку прекрасну форму. Ви великий артист і трудівник!
  • Помолодшав, посвіжів і видно, що тільки тепер щасливий.
  • Євгене Вагановичу! Шикарний образ. Вам трохи за 45. Прес – відпад! Ура!
  • У відмінній формі! Так тримати, Євгене Вагановичу!
  • Ось так треба форму тримати! Приклад для наслідування!
Скріншот: Instagram

Цікаво, що нещодавно в Instagram дружини Євгена Петросяна Тетяни Брухунової з'явився кадр, на якому гуморист репетирує перед зйомками свого шоу. На кадрі видно, що силует Євгена Вагановича округліший, ніж на фото вище. Хоча, можливо, артист просто вдягнув накладний живіт для сцени.

Євген Петросян
Євген Петросян / Фото: instagram.com/bruhunova

Влаштувати фотосесію на березі моря або океану, як це зробив Євген Петросян, – відмінна ідея для того, як провести літо. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.

Раніше ми повідомляли, що Євген Петросян і Олена Степаненко нарешті розділили майно після розлучення. Олена Степаненко і Євген Петросян розлучилися в листопаді 2018 року і з цього моменту намагалися вирішити питання з власністю.

Дивіться відеосюжет про те, як зірки переживали розриви стосунків:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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