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Степаненко и Петросян разделили имущество. Юмористке достались книги о сексуальности и оккультизме

Сегодня, 10:54

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года и с этого момента пытались решить вопрос с собственностью

Елена Степаненко и Евгений Петросян разделили имущество
Елена Степаненко и Евгений Петросян разделили имущество
Фото: Instagram

После скандального развода Евгений Петросян и Елена Степаненко несколько лет делили имущество. За 30 лет брака они успели нажить — дома, квартиры, предметы искусства. Теперь Хамовнический суд Москвы поставил точку в длительном бракоразводном процессе юмористов. Как пишет StarHit, суд зачитывал решение несколько часов.

Елена Степаненко претендовала на большую часть состояния, которым владели экс-супруги – на 80% капитала, недвижимости и прочих ценностей, но суд решил разделить имущество поровну.

Юмористы Елена Степаненко с Евгением Петросяном
Юмористы Елена Степаненко с Евгением Петросяном
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Отмечается, что Степаненко стала также обладательницей нескольких произведений искусств. Теперь у нее есть картина "Старый дуб", которую изначально она планировала оставить бывшему супругу, а также юмористка получила в свое распоряжение книги "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность".

Отметим, по информации СМИ общая стоимость имущества супругов оценивается в 1,5 миллиарда рублей (около 20 миллионов долларов).

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года. После развода юморист женился в пятый раз. Его избранницей стала 32-летняя помощница Татьяна Брухунова. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 75-летнего Петросяна. Сейчас в СМИ появляются слухи, что Татьяна Брухунова беременна во второй раз. Пара не спешит комментировать эту новость.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova

Ранее Татьяна Брухунова возмутилась, что журналист сравнил ее с Еленой Степаненко.

"Почему он не спросит у Елены Григорьевны о ее сходстве с тремя предыдущими женами Евгения Вагановича. Это было бы справедливо. Почему только меня сравнивают с ней, а ведь было же еще три жены до нее", – прокомментировала такое сравнение супруга Евгения Петросяна.

Смотрите сюжет о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна:

Ранее супруга Евгения Петросяна удивила неожиданным нарядом.

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