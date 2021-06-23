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Никитюк в мини-платье на юбилее Притулы не дала всем забыть о своих бесконечных ногах (фото)

Сегодня, 08:32

Известная телеведущая выбрала короткий наряд пепельно-голубого оттенка, выгодно подчеркивающий ее фигуру. В таком образе Леся Никитюк отмечала день рождения Сергея Притулы

Леся Никитюк в коротком платье отметила день рождения Сергея Притулы
Леся Никитюк в коротком платье отметила день рождения Сергея Притулы
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

22 июня Сергей Притула собрал всех родных и друзей за одним столом, чтобы отпраздновать свой юбилей – ведущему исполнилось 40 лет. Похоже, что одной из главных звезд вечера стала его коллега, известная телеведущая Леся Никитюк.

Для праздника Леся выбрала короткое платье с длинным рукавом пепельно-голубого оттенка. Наряд выгодного подчеркивал загар Никитюк и, конечно же, ее длинные и стройные ноги. Леся дополнила свой образ сумочкой в тон платью и босоножками на каблуке.

"Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу, но сфоткалась, увидела себя и поняла, что с ним будет следующее фото", – пошутила в описании к фото Леся.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях Лесе оставили множество комплиментов:

  • Такие ноги даются лишь не многим!
  • Красивое платье!
  • О, Боги! Красота – страшная сила!
  • Как всегда – неотразима.
  • Голливудская звезда!
Скриншот: Instagram

Позже Леся сдержала свое обещание и опубликовала фото с Сергеем Притулой в Instagram.

"Как и обещала. С днем рождения, Притула. Ты классный", – подписала снимки Леся.

Сергей Притула и Леся Никитюк
Сергей Притула и Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вероятно, что для празднования своего дня рождения Сергей Притула выбрал заведение в Киеве или неподалеку от города. Если вы тоже ищете крутые места для путешествий по Киевской области, тогда этот гид для вас – мы испытали электрокроссовер Jaguar I-PACE, посетив пять крутых мест возле столицы.

Кстати, не всегда наряды Леси Никитюк вызывают одобрение у публики. Не многим нравится "нюд" в одежде, потому что с первого взгляда может показаться, что никаких вещей на человеке и вовсе нет. С Лесей Никитюк случилось подобное. Ведущая опубликовала фотографии в стильном топе и велосипедках, а ее подписчики решили, что та без одежды.

Узнайте все о личных колдунах Леси Никитюк, Ирины Билык, Тони Матвиенко в видеосюжете ниже:

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Леся Никитюк фигура звезд
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