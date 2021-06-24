Вера Брежнева в откровенном платье сразила поклонников идеальной фигурой (фото)

Минувшим вечером певица Вера Брежнева посетила популярный фестиваль "Жара". Для эффектного появления на красной дорожке она выбрала соблазнительное белоснежное платье с вырезами

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Экс-участница "ВИА Гры" певица Вера Брежнева, которая ранее обеспокоила поклонников грустной песней, появилась на церемонии открытия фестиваля "Жара". Вместе с такими своими коллегами, как Филип Киркоров, Ани Лорак и другими, певица продемонстрировала роскошный наряд, позируя перед фотографами.

В коротком ролике, который 39-летняя певица опубликовала в Instagram, она предстала в эффектной локации с золотой подсветкой и зеркалами. Женственную фигуру артистки подчеркнуло открытое белоснежное платье с вырезом на бедре. Певица сделала пару соблазнительных движений и отправила поклонникам воздушный поцелуй.

"Вчера на дорожке открытия фестиваля "Жара" в золотых джунглях", – написала Вера Брежнева.

Поклонники были приятно потрясены таким появлением певицы на мероприятии.

"Белое облегающее платье – только женщинам с такой фигурой как у вас"

"Нимфа! Безумно красивая!"

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А вот некоторые подписчики не могут перестать подозревать артистку в беременности. В одной из поз, когда Вера Брежнева поворачивается на камеру в профиль, подписчики рассмотрели ее выпуклый живот.

"Вы ждете прибавления?", – в очередной раз поинтересовались подписчики.

На что Вера Брежнева шуточно ответила: "Вы про мой живот?".

Слухи о вероятной беременности Веры Брежневой появились несколько месяцев назад. Певица еще больше заинтриговала поклонников, когда опубликовала фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы.

Смотрите сюжет о новом составе "ВИА Гры", который недавно представил Меладзе:

Напомним, что ранее 20-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, показала фотографию в купальнике, обнажив плоский животик.