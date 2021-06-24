Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

6 удивительных мест Украины, где стоит побывать

Топ-новость

Что нужно знать о фильме "Бабий Яр. Контекст", который покажут в Каннах

Спецпроект

Тесты

Спецпроект

Все про Atlas Weekend-2021

Спецпроект

Самое дорогое

Спецпроект

74-й Каннский кинофестиваль
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Вера Брежнева в откровенном платье сразила поклонников идеальной фигурой (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
24 июня, 11:06
Копировать ссылку
Минувшим вечером певица Вера Брежнева посетила популярный фестиваль "Жара". Для эффектного появления на красной дорожке она выбрала соблазнительное белоснежное платье с вырезами
Вера Брежнева
Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Экс-участница "ВИА Гры" певица Вера Брежнева, которая ранее обеспокоила поклонников грустной песней, появилась на церемонии открытия фестиваля "Жара". Вместе с такими своими коллегами, как Филип Киркоров, Ани Лорак и другими, певица продемонстрировала роскошный наряд, позируя перед фотографами.

В коротком ролике, который 39-летняя певица опубликовала в Instagram, она предстала в эффектной локации с золотой подсветкой и зеркалами. Женственную фигуру артистки подчеркнуло открытое белоснежное платье с вырезом на бедре. Певица сделала пару соблазнительных движений и отправила поклонникам воздушный поцелуй.

"Вчера на дорожке открытия фестиваля "Жара" в золотых джунглях", – написала Вера Брежнева.

Поклонники были приятно потрясены таким появлением певицы на мероприятии.

  • "Белое облегающее платье – только женщинам с такой фигурой как у вас"
  • "Нимфа! Безумно красивая!"
  • "Залипла на видео,как оторваться"

А вот некоторые подписчики не могут перестать подозревать артистку в беременности. В одной из поз, когда Вера Брежнева поворачивается на камеру в профиль, подписчики рассмотрели ее выпуклый живот.

"Вы ждете прибавления?", – в очередной раз поинтересовались подписчики.

На что Вера Брежнева шуточно ответила: "Вы про мой живот?".

Слухи о вероятной беременности Веры Брежневой появились несколько месяцев назад. Певица еще больше заинтриговала поклонников, когда опубликовала фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы.

Смотрите сюжет о новом составе "ВИА Гры", который недавно представил Меладзе:

Напомним, что ранее 20-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, показала фотографию в купальнике, обнажив плоский животик.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Спецтема
Дороже просто не найдешь
Самый дорогой фитнес-центр
За что такие деньги?
Обратный отсчет
12
дней
08
часов
03
минут
48
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Лайфхак дня
Как собрать чемодан в отпуск за 15 минут
Хакнуть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять