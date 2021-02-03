Представлены три песни Go_A для "Евровидения". Одну из них уже выбрало жюри

Для отбора были представлены песни "Шум", "Рано" и "Церковка"

Буквально вчера жюри определило конкурсную песню, с которой Go_A выступят на "Евровидении" в этом году. Трек пообещали представить аж в марте, и это очень не понравилось публике.

Многие удивились, что песню отбирали на закрытом голосовании жюри без участия зрителей. Пользователи Сети отметили, что хотели бы услышать, как звучат три песни, представленные жюри на выбор.

Уже сегодня, 3 февраля, на официальной страничке "Суспільного" в Instagram были опубликованы фрагменты трех песен, из которых жюри для конкурса выбрали лишь одну. Для отбора были представлены композиции "Шум", "Рано" и "Церковка". С какой именно песней Go_A выступят на конкурсе, мы узнаем завтра, 4 февраля.

Напомним, в состав жюри, которое отбирало песню на конкурс, вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии: Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Ранее мы рассказывали, что Go_A представила новую песню.

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