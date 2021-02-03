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Представлені три пісні Go_A для "Євробачення". Одну з них вже обрало журі

Сьогодні, 17:59

Для відбору були представлені пісні "Шум", "Рано" і "Церковка"

Буквально вчора журі визначило конкурсну пісню, з якою Go_A виступлять на "Євробаченні" в цьому році. Трек пообіцяли представити аж в березні, і це дуже не сподобалося публіці.

Багато хто здивувався, що пісню відбирали на закритому голосуванні журі без участі глядачів. Користувачі Мережі зазначили, що хотіли б почути, як звучать три пісні, представлені журі на вибір.

Уже сьогодні, 3 лютого, на офіційній сторінці "Суспільного" в Instagram були опубліковані фрагменти трьох пісень, з яких журі для конкурсу вибрали лише одну. Для відбору були представлені композиції "Шум", "Рано" і "Церковка". З якою саме піснею Go_A виступлять на конкурсі, ми дізнаємося завтра, 4 лютого.

(@ Suspilne.eurovision)

Нагадаємо, до складу журі, яке відбирало пісню на конкурс, увійшли українські зірки та авторитетні експерти в музичній індустрії: Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.

Раніше ми розповідали, що Go_A представив нову пісню.

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