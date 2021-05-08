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Эксклюзив

Потапу – 40. Вот что он думает о жизни, возрасте и успехе

Сегодня, 09:12

Артист и продюсер также признался, без чего не обходится его день, что с возрастом стал ценить больше и от какого стереотипа он избавился к 40 годам

Потап
Потап
Фото: пресс-служба

Сегодня, 8 мая, свой юбилей отмечает известный украинский продюсер, автор и исполнитель песен, композитор, основатель продюсерского центра MOZGI Entertainment – Потап!

Специально ко дню рождения артиста Life Сегодня задали ему 10 вопросов о жизни, бизнес любви и не только.

И Потап был бы не Потапом, если бы ответил на них без свойственного ему искрометного чувства юмора.

Блиц с Потапом

Главная вещь, которую я понял к 40 годам (и которую в 20 и 30 еще не осознавал)…это то, что нет разницы между 20, 30 и 40 годами.

В 20 лет я думал, что в 40 я буду…в два раза старше.

С возрастом я стал больше ценить…время.

Стереотип, от которого я избавился к 40 годам…что все люди – братья.

Сегодня ни один мой день не проходит без…смеха.

Продюсер Алексей Потапенко
Продюсер Алексей Потапенко
Фото: instagram.com/realpotap

Чтобы добиться успеха в своем деле, нужно…мечтать, хотеть, работать.

Моему сыну я никогда в жизни не посоветую…плохого.

Ошибка юности, которую больше никогда не повторю…да все могу повторить!

Вот что я понял о людях...Вложил это в песни из нового альбома ПТП – "Без рекламы".

Главное в отношениях с любимым человеком – это…любимый человек.

А еще, посмотрите, как Настя Каменских трогательно поздравила своего супруга с днем рождения:

Настя Каменских
Видео: Ексклюзив "Зіркового шляху"

Кстати, у Насти Каменских тоже недавно был день рождения. Певице исполнилось 34 года.

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