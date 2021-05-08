Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Ексклюзив

Потапу – 40. Ось що він думає про життя, вік і успіх

Сьогодні, 09:12

Артист і продюсер також зізнався, без чого не обходиться його день, що з віком став цінувати більше і від якого стереотипу він позбувся до 40 років

Потап
Потап
Фото: пресслужба

Сьогодні, 8 травня, свій ювілей відзначає відомий український продюсер, автор і виконавець пісень, композитор, засновник продюсерського центру MOZGI Entertainment – Потап!

Спеціально до дня народження артиста Life Сьогодні поставили йому 10 запитань про життя, бізнес любов і не тільки.

І Потап був би не Потапом, якби відповів на них без властивого йому іскрометного почуття гумору.

Бліц з Потапом

Головна річ, яку я зрозумів до 40 років (і яку в 20 і 30 ще не усвідомлював)...це те, що немає різниці між 20, 30 і 40 роками.

У 20 років я думав, що в 40 я буду...в два рази старшим.

З віком я став більше цінувати...час.

Стереотип, від якого я позбувся до 40 років... що всі люди – брати.

Сьогодні жоден мій день не проходить без...сміху.

Продюсер Олексій Потапенко
Продюсер Олексій Потапенко
Фото: instagram.com/realpotap

Щоб домогтися успіху в своїй справі, потрібно...мріяти, хотіти, працювати.

Моєму синові я ніколи в житті не пораджу...поганого.

Помилка юності, яку більше ніколи не повторю...та все можу повторити!

Ось що я зрозумів про людей...Вклав це в пісні з нового альбому ПТП – "Без реклами".

Головне у стосунках з коханою людиною – це...кохана людина.

А ще, подивіться, як Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження:

Настя Каменських
Відео: Эксклюзив "Зіркового шляху"

До речі, у Насті Каменських теж нещодавно був день народження. Співачці виповнилося 34 роки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Потап замовив несподівані подарунки на своє 40-річчя. Ви будете здивовані! Потап привітав Каменських з днем народження і присвятив їй вірш. Фанати в захваті Оголених Настю Каменських і Потапа застукали в ліжку: Як же це було солодко
потап день народження Настя Каменських
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Сьогодні, 00:07Зірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

Вчора, 17:40Модно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

Вчора, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 10:49Зірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

6 травняСмачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

6 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти