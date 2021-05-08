Ексклюзив

Потапу – 40. Ось що він думає про життя, вік і успіх

Артист і продюсер також зізнався, без чого не обходиться його день, що з віком став цінувати більше і від якого стереотипу він позбувся до 40 років

Потап Фото: пресслужба

Сьогодні, 8 травня, свій ювілей відзначає відомий український продюсер, автор і виконавець пісень, композитор, засновник продюсерського центру MOZGI Entertainment – Потап!

Спеціально до дня народження артиста Life Сьогодні поставили йому 10 запитань про життя, бізнес любов і не тільки.

І Потап був би не Потапом, якби відповів на них без властивого йому іскрометного почуття гумору.

Бліц з Потапом

Головна річ, яку я зрозумів до 40 років (і яку в 20 і 30 ще не усвідомлював)...це те, що немає різниці між 20, 30 і 40 роками.

У 20 років я думав, що в 40 я буду...в два рази старшим.

З віком я став більше цінувати...час.

Стереотип, від якого я позбувся до 40 років... що всі люди – брати.

Сьогодні жоден мій день не проходить без...сміху.

Продюсер Олексій Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

Щоб домогтися успіху в своїй справі, потрібно...мріяти, хотіти, працювати.

Моєму синові я ніколи в житті не пораджу...поганого.

Помилка юності, яку більше ніколи не повторю...та все можу повторити!

Ось що я зрозумів про людей...Вклав це в пісні з нового альбому ПТП – "Без реклами".

Головне у стосунках з коханою людиною – це...кохана людина.

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