Потапу – 40. Ось що він думає про життя, вік і успіх
Артист і продюсер також зізнався, без чого не обходиться його день, що з віком став цінувати більше і від якого стереотипу він позбувся до 40 років
Сьогодні, 8 травня, свій ювілей відзначає відомий український продюсер, автор і виконавець пісень, композитор, засновник продюсерського центру MOZGI Entertainment – Потап!
Спеціально до дня народження артиста Life Сьогодні поставили йому 10 запитань про життя, бізнес любов і не тільки.
І Потап був би не Потапом, якби відповів на них без властивого йому іскрометного почуття гумору.
Головна річ, яку я зрозумів до 40 років (і яку в 20 і 30 ще не усвідомлював)...це те, що немає різниці між 20, 30 і 40 роками.
У 20 років я думав, що в 40 я буду...в два рази старшим.
З віком я став більше цінувати...час.
Стереотип, від якого я позбувся до 40 років... що всі люди – брати.
Сьогодні жоден мій день не проходить без...сміху.
Щоб домогтися успіху в своїй справі, потрібно...мріяти, хотіти, працювати.
Моєму синові я ніколи в житті не пораджу...поганого.
Помилка юності, яку більше ніколи не повторю...та все можу повторити!
Ось що я зрозумів про людей...Вклав це в пісні з нового альбому ПТП – "Без реклами".
Головне у стосунках з коханою людиною – це...кохана людина.
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