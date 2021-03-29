Лариса Долина о новом замужестве после трех браков: Я свободная женщина, хочу отдохнуть

65-летняя артистка не собирается идти под венец

Российская певица Лариса Долина, которая недавно ошеломила похудением, призналась, что больше не хочет выходить замуж. За плечами 65-летней артистки три брака, и все они завершились не на самой позитивной ноте.

Сейчас, по словам певицы, ее все устраивает. Поэтому Долина не стремится что-либо менять в личной жизни.

"Замуж не хочу категорически! Хочу отдохнуть! Я свободная женщина. Я влюблена в жизнь, у меня все хорошо: складывается карьера, столько проектов новых сделала", — призналась артистка на передаче "Звезды сошлись".

Лариса Долина Фото: facebook.com/larisadolinacom

Первый супруг Ларисы Долиной — Анатолий Миончинский, джазовый музыкант, дирижер. В 1983 году у пары родилась дочь Ангелина. Второй супруг Долиной – Виктор Митязов, третий – Илья Спицын. Пара не афишировала свое расставание, однако известно, что в 2019 году они уже были не вместе.

Напомним, похудевшую Ларису Долину перепутали с ее дочерью.

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