Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лариса Долина о новом замужестве после трех браков: Я свободная женщина, хочу отдохнуть

Сегодня, 13:05

65-летняя артистка не собирается идти под венец

Российская певица Лариса Долина, которая недавно ошеломила похудением, призналась, что больше не хочет выходить замуж. За плечами 65-летней артистки три брака, и все они завершились не на самой позитивной ноте.

Сейчас, по словам певицы, ее все устраивает. Поэтому Долина не стремится что-либо менять в личной жизни.

"Замуж не хочу категорически! Хочу отдохнуть! Я свободная женщина. Я влюблена в жизнь, у меня все хорошо: складывается карьера, столько проектов новых сделала", — призналась артистка на передаче "Звезды сошлись".

Лариса Долина
Лариса Долина
Фото: facebook.com/larisadolinacom

Первый супруг Ларисы Долиной — Анатолий Миончинский, джазовый музыкант, дирижер. В 1983 году у пары родилась дочь Ангелина. Второй супруг Долиной – Виктор Митязов, третий – Илья Спицын. Пара не афишировала свое расставание, однако известно, что в 2019 году они уже были не вместе.

Напомним, похудевшую Ларису Долину перепутали с ее дочерью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Поздравьте меня": бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз TAYANNA об экс-продюсере Дмитрии Климашенко: До сих пор думает, что пишу все грустные песни о нем Супруга DZIDZIO о его "романе" с Цибульской: Казалось, что играют моей жизнью
Лариса Долина романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы

Популярные статьи

Сегодня, 10:29Вкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Вчера, 19:02Звездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

Вчера, 14:29Звездно

Супругу Петросяна сравнили со старухой Шапокляк: ответ звезды

Вчера, 09:30Звездно

"Поздравьте меня": бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Events

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

27 мартаЗвездно

LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

27 мартаФаново

Песах-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

27 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 27 марта: Овен будет бодрячком, а Тельцов ждут знакомства и общение

27 мартаEvents

27 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

26 мартаЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в четвертом выпуске

26 мартаЗвездно

Участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте. Она подала в суд

26 мартаЗвездно

Надин из "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко

26 мартаФаново

Что означает еврейская Пасха Песах: история праздника

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Чоловік покійної Жанни Фріске вдруге став батьком
Чоловік покійної Жанни Фріске вдруге став батьком
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Длинноножка: 10 фактов о новой звезде TikTok Лисиной
Длинноножка: 10 фактов о новой звезде TikTok Лисиной
Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять