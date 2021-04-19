Помог пережить две смерти: Наталья Фалион рассказала о мужчине, которого встретила в 60 лет

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион поделилась откровенной историей о непростой жизни с мужем и о встрече, которая изменила ее жизнь

Наталья Фалион говорит, что по своей натуре она романтичная женщина, но долгие годы о романтике могла только мечтать. Как и о том, чтобы дома ее обняли, спросили как прошел день и т.д.

"Как и каждой женщине, мне бы хотелось особенного внимания, которого я никогда не получала от мужа. Чтобы тебя обняли за плечи, спросили, как ты себя чувствуешь. Чтобы тебя встретили после концерта, а не закрывали дверь на ключ и, когда я стучалась, говорили: "Иди туда, где была". Как не раз делал мой муж", – призналась артистка в программе "Позаочі".

Наталья Фалион Фото: Телеканал "Интер"

Фалион до утра могла сидеть на ступеньках, потому что не могла попасть домой. А о цвет и вовсе мечтать не могла.

"За все годы муж дарил мне цветы дважды: когда я родила первого сына – я даже засушила эти три гвоздики на память – и на 50-летие корзину цветов принес, и то, видимо, ему дети подсказали. Меня муж не баловал вниманием. И я всю жизнь свои романтические чувства прятала глубоко-глубоко. И даже боялась мечтать о любви, внимании и заботе со стороны мужчины, потому что понимала: этого никогда не будет. В жизни так не бывает. Это какая-то сказка, фантастика", – делится Наталья.

Фото: телеканал "Интер"

Все изменилось с появлением в жизни Натальи бизнесмена из Харькова по имени Сергей. Он помог женщине оправиться от двойной утраты – смерти мужа и сына – и подарил ей ту самую сказку, о которой она не смела даже мечтать.

"Любовь нашла меня. Я ее не искала, – рассказала певица. – Я прожила жизнь, будучи верной мужу, и только думала о том, чтобы он и дети были сытыми".

Однажды Сергей просто пришел на концерт в Днепропетровске и принес огромный букет – более 100 роз.

"На тот момент у меня еще был муж. И я абсолютно не планировала как-то менять свою жизнь. Ну, принес букет – и принес. Девчата из ансамбля уже подшучивали, а я отвечала, что это какая-то ерунда: ну, нравится мужчине дарить букеты – пусть дарит", – призналась Наталья Фалион.

Наталья Фалион

Фото: телеканал "Интер"

Мысль о том, что она может связать с Сергеем свою жизнь, появилась у Натальи где-то через полгода после их встречи. Произошло это после смерти ее мужа.

"Сергей, чтоб подержать меня, звонил мне по несколько раз в день. А когда в конце октября умер мой сын, я поняла, что Сергей – это Божий дар: он появился, чтобы меня спасти. Когда мама теряет своего ребенка, это страшное горе. Он помог мне пережить эти тяжелые моменты, не дал замкнуться в себе", – сказала артистка.

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