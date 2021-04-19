Допоміг пережити дві смерті: Наталя Фаліон розповіла про чоловіка, якого зустріла в 60 років

Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон поділилася відвертою історією про непросте життя з чоловіком і про зустріч, яка змінила її життя

Наталя Фаліон каже, що по своїй натурі вона романтична жінка, але довгі роки про романтику могла тільки мріяти. Як і про те, щоб удома її обняли, запитали як пройшов день тощо.

"Як і кожній жінці, мені б хотілося особливої уваги, якої я ніколи не отримувала від чоловіка. Щоб тебе обняли за плечі, запитали, як ти себе почуваєш. Щоб тебе зустріли після концерту, а не закривали двері на ключ і, коли я стукала, говорили: "Іди туди, де була". Як не раз робив мій чоловік", – зізналася артистка в програмі "Позаочі".

Наталя Фаліон Фото: Телеканал "Інтер"

Фаліон до ранку могла сидіти на сходах, бо не могла потрапити додому. А про квіти й зовсім мріяти не могла.

"За всі роки чоловік дарував мені квіти двічі: коли я народила першого сина – я навіть засушила ці три гвоздики на пам'ять – і на 50-річчя кошик квітів приніс, і то, мабуть, йому діти підказали. Мене чоловік не балував увагою. І я все життя свої романтичні почуття ховала глибоко-глибоко. І навіть боялася мріяти про любов, увагу і турботу з боку чоловіка, тому що розуміла: цього ніколи не буде. У житті так не буває. Це якась казка, фантастика", – ділиться Наталя.

Фото: телеканал "Інтер"

Все змінилося з появою в житті Наталії бізнесмена з Харкова на ім'я Сергій. Він допоміг жінці оговтатися від подвійної втрати – смерті чоловіка і сина – і подарував їй ту саму казку, про яку вона не сміла навіть мріяти.

"Любов знайшла мене. Я її не шукала, – розповіла співачка. – Я прожила життя, будучи вірною чоловікові, і тільки думала про те, щоб він і діти були ситими".

Одного разу Сергій просто прийшов на концерт в Дніпропетровську і приніс величезний букет – понад 100 троянд.

"На той момент у мене ще був чоловік. І я абсолютно не планувала якось змінювати своє життя. Ну, приніс букет – і приніс. Дівчата з ансамблю вже жартували, а я відповідала, що це якась дурниця: ну, подобається чоловікові дарувати букети – нехай дарує", – зізналася Наталя Фаліон.

Наталя Фаліон

Фото: телеканал "Інтер"

Думка про те, що вона може зв'язати з Сергієм своє життя, з'явилася у Наталії десь через півроку після їхньої зустрічі. Сталося це після смерті її чоловіка.

"Сергій, щоб потримати мене, дзвонив мені по кілька разів на день. А коли в кінці жовтня помер мій син, я зрозуміла, що Сергій – це Божий дар: він з'явився, щоб мене врятувати. Коли мама втрачає свою дитину, це страшне горе. Він допоміг мені пережити ці важкі моменти, не дав замкнутися в собі", – сказала артистка.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка – шанувальники співачки думають, що вона зійшлася з Муратом.

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