Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Допоміг пережити дві смерті: Наталя Фаліон розповіла про чоловіка, якого зустріла в 60 років

Сьогодні, 19:30

Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон поділилася відвертою історією про непросте життя з чоловіком і про зустріч, яка змінила її життя

Наталя Фаліон каже, що по своїй натурі вона романтична жінка, але довгі роки про романтику могла тільки мріяти. Як і про те, щоб удома її обняли, запитали як пройшов день тощо.

"Як і кожній жінці, мені б хотілося особливої уваги, якої я ніколи не отримувала від чоловіка. Щоб тебе обняли за плечі, запитали, як ти себе почуваєш. Щоб тебе зустріли після концерту, а не закривали двері на ключ і, коли я стукала, говорили: "Іди туди, де була". Як не раз робив мій чоловік", – зізналася артистка в програмі "Позаочі".

Наталя Фаліон
Наталя Фаліон
Фото: Телеканал "Інтер"

Фаліон до ранку могла сидіти на сходах, бо не могла потрапити додому. А про квіти й зовсім мріяти не могла.

"За всі роки чоловік дарував мені квіти двічі: коли я народила першого сина – я навіть засушила ці три гвоздики на пам'ять – і на 50-річчя кошик квітів приніс, і то, мабуть, йому діти підказали. Мене чоловік не балував увагою. І я все життя свої романтичні почуття ховала глибоко-глибоко. І навіть боялася мріяти про любов, увагу і турботу з боку чоловіка, тому що розуміла: цього ніколи не буде. У житті так не буває. Це якась казка, фантастика", – ділиться Наталя.

Фото: телеканал "Інтер"

Все змінилося з появою в житті Наталії бізнесмена з Харкова на ім'я Сергій. Він допоміг жінці оговтатися від подвійної втрати – смерті чоловіка і сина – і подарував їй ту саму казку, про яку вона не сміла навіть мріяти.

"Любов знайшла мене. Я її не шукала, – розповіла співачка. – Я прожила життя, будучи вірною чоловікові, і тільки думала про те, щоб він і діти були ситими".

Читайте також:
Ексчоловік Ольги Сумської вперше її вдарив ще до весілля – зізнання акторки

Одного разу Сергій просто прийшов на концерт в Дніпропетровську і приніс величезний букет – понад 100 троянд.

"На той момент у мене ще був чоловік. І я абсолютно не планувала якось змінювати своє життя. Ну, приніс букет – і приніс. Дівчата з ансамблю вже жартували, а я відповідала, що це якась дурниця: ну, подобається чоловікові дарувати букети – нехай дарує", – зізналася Наталя Фаліон.

Наталя Фаліон
Фото: телеканал "Інтер"

Думка про те, що вона може зв'язати з Сергієм своє життя, з'явилася у Наталії десь через півроку після їхньої зустрічі. Сталося це після смерті її чоловіка.

"Сергій, щоб потримати мене, дзвонив мені по кілька разів на день. А коли в кінці жовтня помер мій син, я зрозуміла, що Сергій – це Божий дар: він з'явився, щоб мене врятувати. Коли мама втрачає свою дитину, це страшне горе. Він допоміг мені пережити ці важкі моменти, не дав замкнутися в собі", – сказала артистка.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка – шанувальники співачки думають, що вона зійшлася з Муратом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Видалила фото і відписалася в Instagram: холостячка Мішина розлучилася з Еллертом? Розлучення і зірвані заручин: всі чоловіки Дженніфер Лопес Філіп Кіркоров проігнорив 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань ексчоловіка
Наталья Фалион романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио
Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Ковалец: не знал, что моя будущая жена, сестра Романа Зозули
Ковалец: не знал, что моя будущая жена, сестра Романа Зозули
Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио
Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио

Популярні статті

Сьогодні, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Сьогодні, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Сьогодні, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Сьогодні, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Сьогодні, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Сьогодні, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

Вчора, 14:43Зірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

Вчора, 11:31Зірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:29Психо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

17 квітняЗірково

Їй не може бути 47! Вікторія Бекхем вразила ідеальною фігурою на свій день народження (фото)

17 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

17 квітняЗірково

Холостяк-11: хто залишив проєкт у сьомому випуску

16 квітняEvents

Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків

Новини партнерів

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Ефектна журналістка, на яку задивився футболіст під час матчу
Ефектна журналістка, на яку задивився футболіст під час матчу
Исследование: как переход на летнее время влияет на здоровье
Исследование: как переход на летнее время влияет на здоровье
Ефектна журналістка, на яку задивився футболіст під час матчу
Ефектна журналістка, на яку задивився футболіст під час матчу
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Здоровое питание: чем полезен чернослив

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти