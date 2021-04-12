Экс-муж Ольги Сумской впервые ее ударил еще до свадьбы — признание актрисы

Актриса приняла этот инцидент как случайность

Актриса Ольга Сумская, дочь которой призналась, что подверглась буллингу в школе, рассказала шокирующие подробности отношений с ее экс-супругом Евгением Паперным.

В интервью в программе "ЖВЛ" Ольга Сумская рассказала, что Евгений Паперный применял по отношению к ней силу, когда они были в браке. И если во время замужества это было из-за того, что Паперный узнал о ее измене с актером Виталием Борисюком, то один такой инцидент произошел еще когда они не состояли в браке. Тогда актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Евгений Паперный и Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska, kino-teatr.ru

"Я даже не помню, из-за чего была эта ссора. Он меня тогда ударил и на утро он сказал – не может вспомнить. Этого не было. Это было еще до женитьбы, меня это не остановило. И через два месяца я вышла за него замуж, потому что такая судьба. Я подумала, что это случайно. Я никогда не думала, что это не может повториться!" – сказала Ольга Сумская.

Ольга Сумская и Евгений Паперный состояли в браке, в котором родилась дочь Антонина, четыре года. В 1996 году Ольга Сумская вышла замуж за Виталия Борисюка и вскоре у них родилась дочь Анна.

Ранее супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк и Николай Боклан получили почетные звания, а Олеся Жураковская – орден.

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