Что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США: сравниваем ее стиль с Меланией и Мишель

20 января Джо Байден вступит в должность президента США

Совсем скоро состоится инаугурация Джо Байдена, где выступят Леди Гага, Джей Ло и Джастин Тимберлейк. Вместе с тем в Белом доме поменяется и первая леди – ею станет супруга президента – Джилл Байден.

Джилл будет единственной первой леди, которая продолжит свою карьеру в качестве преподавателя, сохранив при этом свои обязанности FLOTUS (первой леди соединенных штатов – сокращенно в англ. – прим. Ред). А это значит, что ее наряды и выбор одежды будут под пристальным взором СМИ.

Джо и Джилл Байден Фото: Getty Images

Для первых президентских дебатов Джилл решила надеть наряд от Габриэлы Херст, дизайнера, чья карьера основана на экологических принципах. Известно, что Джилл также не равнодушна к окружающей среде.

Супруга Байдена поддерживает американских дизайнеров из рода мигрантов, например, Oscar de la Renta, Лора Ким и Фернандо Гарсия.

Фото: Getty Images

Очевидно, что Джилл будет внимательно относиться к подбору своего гардероба, но при этом будет носить то, что ей нравится. Для американца это лучший способ сохранить баланс образа жизни.

Фото: Getty Images

Что касается церемонии инаугурации, то эксперты делают ставки на костюм. Ведь традиционный бал и другие официальные приемы будут отменены из-за пандемии, так что Джилл не придется надевать платье.

Что на инаугурацию надевали Мелания Трамп и Мишель Обама

Один из самых известных модельеров США Ральф Лорен одел первую леди Меланию Трамп для инаугурации в 2017 году. Все мы помним этот голубой наряд.

Фото: Getty Images

Мелания Трамп в Ralph Lauren Фото: Getty Images

Мишель Обама для инаугурации своего супруга в 2009 году выбрала лимонное кружевное платье с пальто от модельера Изабель Толедо.

Фото: Getty Images

После она танцевала с Бараком на официальном инаугурационном балу в белом платье на одно плечо.

Фото: Getty Images

А на балу 2013-го Мишель предстала в роскошном красном наряде от своего любимого модельера Джейсона Ву.

Фото: Getty Images

Ранее мы обсуждали стиль Мелании Трамп и вспоминали лучшие мемы о ней.

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