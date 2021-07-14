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Почему Пугачева не любила говорить о бывшем супруге Стефановиче, который сделал ее звездой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
14 июля, 09:37
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Семейный и творческий тандем Аллы Пугачевой и Александра Стефановича просуществовал четыре года. После развода пара не общалась
Почему Пугачева и Стефанович не ладили после развода
Почему Пугачева и Стефанович не ладили после развода / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Вчера умер второй супруг Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович. Пара была вместе в 1977-1981 годах. Режиссер считал, что своим успехом артистка обязана ему и не раз об этом заявлял в своих интервью. Именно Стефанович придумал знаменитый сценический образ певицы.

Второй супруг Пугачевой считал, что ей стоит петь только русские песни, сосредоточившись на теме тяжелой женской судьбы и одиночества и устраивать спектакли на сцене.

Когда мы стали жить вместе я занялся ее сценическим образом. Но это была больше работа режиссера с актрисой. Я придумывал, как можно обыгрывать реквизит. Микрофон в руке может быть, то факелом, то рюмкой, – вспоминал он в интервью kp.ru.

Александр Стефанович и Алла Пугачева / коллаж "Сегодня"
Александр Стефанович и Алла Пугачева / коллаж "Сегодня"

Сама Пугачева после развода предпочитала не говорить о бывшем супруге. Лишь однажды она ответила на его заявление, что Стефанович сделал из нее звезду.

Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает? Раньше, давая интервью журналистам, он категорически был против, чтобы его со мной ассоциировали, просил, чтобы писали, что он режиссер. А теперь он с радостью представляется бывшим мужем Аллы Пугачевой! – прокомментировала певица.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева стала популярной благодаря своему супругу Александру Стефановичу. Успех певицы он назвал грамотным пиаром.

Что Александр Стефанович говорил о расставании с Аллой Пугачевой:

Ранее мы рассказывали, почему Александр Стефанович пригласил сниматься в один из своих фильмов Софию Ротару вместо Аллы Пугачевой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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