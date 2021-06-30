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Гордон предположил, что Киркоров поссорился с Пугачевой из-за Крыма

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 июня, 13:01
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Дмитрий Гордон не согласен с исключением российского артиста из "черного списка" Минкульта. Журналист записал обращение к Филиппу Киркорову
Дмитрий Гордон считает, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров поссорились из-за Крыма
Дмитрий Гордон считает, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров поссорились из-за Крыма / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15, instagram.com/gordongram

На прошлой неделе Филипп Киркоров попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Спустя три дня имя российского певца, поддерживающего оккупацию Крыма, исчезло из списка. Филипп Киркоров заявил, что таким образом его украинские фанаты якобы "протянули соломинку дружбы России". Дмитрий Гордон записал обращение к Киркорову и объяснил, почему артисту лучше не приезжать в Украину.

Журналист осудил выступления Филиппа Киркорова в Крыму.

"Ты преднамеренно нарушаешь украинское законодательство, ты показываешь, что для тебя украинский Крым – это ничто. Я посмотрел много твоих видео, в том числе из Крыма, я услышал, как ты сказал: "Крым – мое любимое место в России". Филипп, это не Россия, Крым – это Украина! Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину. Не надо! Потому что здесь тебя не ждут", – сказал Гордон.

Дмитрий Гордон записал обращение к Филиппу Киркорову
Дмитрий Гордон записал обращение к Филиппу Киркорову / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/gordongram

Дмитрий посоветовал Филиппу брать пример с его экс-супруги Аллы Пугачевой. И предположил, что экс-супруги могли поссориться из-за крымского вопроса.

"Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала? Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?" – предположил журналист.

Дмитрий Гордон отметил, что Филиппа Киркорова будут рады видеть в Украине, если он извиниться за все свои высказывания о Крыме.

"Филипп, ты большой артист, ты прекрасный исполнитель, и мы в Украине будем рады тебя видеть и будем ходить на твои концерты, если ты публично скажешь, что все твои заявления о российском Крыме остались в прошлом, если ты публично скажешь, что Крым принадлежит Украине и ты просишь прощения у украинцев за то, что не сразу это понял", – сказал журналист.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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