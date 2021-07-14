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Чому Пугачова не любила говорити про колишнього чоловіка Стефановича, який зробив її зіркою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
14 липня, 09:37
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Сімейний та творчий тандем Алли Пугачової і Олександра Стефановича проіснував чотири роки. Після розлучення пара не спілкувалася
Чому Пугачова і Стефанович не ладили після розлучення
Чому Пугачова і Стефанович не ладили після розлучення / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Вчора помер другий чоловік Алли Пугачової режисер Олександр Стефанович. Пара була разом в 1977-1981 роках. Режисер вважав, що своїм успіхом артистка зобов'язана йому і не раз про це заявляв в своїх інтерв'ю. Саме Стефанович придумав знаменитий сценічний образ співачки.

Другий чоловік Пугачової вважав, що їй варто співати тільки російські пісні, зосередившись на темі важкої жіночої долі і самотності і влаштовувати спектаклі на сцені.

Коли ми стали жити разом я зайнявся її сценічним образом. Але це була більше робота режисера з актрисою. Я придумував, як можна обігравати реквізит. Мікрофон у руці може бути, то факелом, то чаркою, – згадував він у інтерв'ю kp.ru.

Олександр Стефанович і Алла Пугачова / колаж "Сьогодні"
Олександр Стефанович і Алла Пугачова / колаж "Сьогодні"

Сама Пугачова після розлучення вважала за краще не говорити про колишнього чоловіка. Лише одного разу вона відповіла на його заяву, що Стефанович зробив з неї зірку.

Я не буду його спростовувати, нехай це залишиться на його совісті. Він, мабуть, забув або не хоче просто згадувати, що в 78-му році я вже була відомою співачкою. Якщо він такий майстер, то чому ж він тоді ще одну таку співачку не зробив? Хто йому заважає? Раніше, даючи інтерв'ю журналістам, він категорично був проти, щоб його зі мною асоціювали, просив, щоб писали, що він режисер. А тепер він з радістю представляється колишнім чоловіком Алли Пугачової! – прокоментувала співачка.

Раніше музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова стала популярною завдяки своєму чоловікові Олександру Стефановичу . Успіх співачки він назвав грамотним піаром.

Що Олександр Стефанович говорив про розлучення з Аллою Пугачовою:

Раніше ми розповідали, чому Олександр Стефанович запросив зніматися в один зі своїх фільмів Софію Ротару замість Алли Пугачової.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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