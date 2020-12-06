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Победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос переболела коронавирусом

Сегодня, 09:58

Звезда перенесла болезнь в легкой форме

Победительница шоу "Танці з зірками-2020" Санта Димопулос призналась, что переболела коронавирусом. Отметим, что многие участники шоу также болели COVID-19 во время участия в проекте, а Санта о своем случае рассказала только сейчас. Она не уточнила, когда именно подхватила коронавирус, и когда вылечилась.

Санта Димопулос
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка призналась, что единственным симптомом COVID-19 была потеря обоняния. О том, что она перенесла коронавирус Санта рассказала, делясь эмоциями по поводу участия в "Танцях з зірками", где все участники сильно уставали из-за постоянных тренировок. По словам Димопулос, ее спасли медитации и витаминные капельницы.

"Дома я обязательно медитировала – медитации очень помогают расслабиться и ощутить гармонию, для меня это жизненно важный ритуал. И, конечно, меня спасали витаминные капельницы, которые я делаю регулярно и уже года четыре точно ничем не болею. Даже COVID-19 я перенесла, всего лишь потеряв обоняние на месяц – это был единственный симптом", – рассказала Санта в интервью Insider.

Напомним, Санта Димопулос рассказала о своем покойном отце, а также призналась, почему отдала кубок победителя "Танців з зірками" Юлии Саниной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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