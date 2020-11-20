Санта Димопулос рассекретила переписку с Мейхер: о чем говорят экс-участницы "ВИА Гры"

Артистка также показала свои детские фото

Санта Димопулос в очередной раз опровергла слухи о своей вражде с соперницей на проекте "Танці з зірками-2020" и экс-участницей "ВИА Гры" Надеждой Мейхер, страдавшей от тяжелой депрессии. С начала шоу зрители пристально следят за противостоянием двух "виагрянок", которые даже выступили вместе, чтобы показать, что они не ссорятся.

Накануне в Instastories Санта отвечала на вопросы своих подписчиков и показывала им то, что те просили. Так мы узнали, о чем переписываются Мейхер и Димопулос, и даже увидели детские фото Санты.

Надежда Мейхер и Санта Димопулос Фото: Instagram/santadimopulos

На просьбу показать переписку с Надеждой Мейхер артистка опубликовала скиншот из мессенджера, где видно, что знаменитости договаривались о совместных репетициях и обменивались эмодзи в виде поцелуев. Очевидно, Надя и Санта отменно ладят между собой.

Скриншот: instagram.com/santadimopulos

Санту также попросили показать ее детские фото. Артистка опубликовала снимок, на котором она совсем малышка с родителями, а также фото из школьных лет.

Скриншот: instagram.com/santadimopulos

Скриншот: instagram.com/santadimopulos

Напомним, что в одном из выпусков "Танців з зірками-2020" Санта Димопулос предложила Надежде Мейхер станцевать вместе в прямом эфире. Та согласилась, и девушки зажгли паркет жарким пасодоблем, а в конце номера страстно поцеловались!

"Несмотря на то что нас с Сантой воспринимают как ожесточенных конкурентов, мы не соревнуемся друг с другом, а работаем каждый над собой", – комментирует свои отношения с Сантой Надежда.

О ссорах между знаменитостями смотрите в сюжете:

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